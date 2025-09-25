México

EEUU presume colaboración con México en la detención de “La Diabla”, líder de una red de tráfico de bebés ligada al CJNG

El director del Centro Nacional Antiterrorista de detalló que brindaron información que permitió la captura de la mujer

Por Ale Huitron

Guardar
Martha Alicia "N" es acusada
Martha Alicia "N" es acusada de engañar a mujeres embarazadas y realizarles cesáreas clandestinas. Foto: NCTC EEUU

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) destacó la participación de sus agentes para lograr la detención de Martha Alicia “N”, alias “La Diabla”, identificada como líder de una red de tráfico de bebés ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mujer fue detenida el pasado 2 de septiembre en Ciudad Juárez luego de que se le acusara de engañar a mujeres embarazadas y realizarles cesáreas ilegales para vender a sus hijos a parejas en los Estados Unidos, además de extraerles los órganos a las madres.

“El NCTC de ODNI recientemente proporcionó información a los socios policiales mexicanos que condujo al arresto de Martha Alicia ”N", conocida como “La Diabla”, una traficante de bebés afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en Juárez, México", detalló Kent en sus redes sociales.

El Centro Nacional de Antiterrorismo detalló que proporcionaron inteligencia que apoyó las operaciones interinstitucionales entre ambas naciones para la posterior detención de la mujer.

La operación conjunta fue ejecutada por agentes mexicanos, quienes lograron desmantelar la red de tráfico infantil presuntamente liderada por “La Diabla”, quien atraía mujeres embarazadas a sitios remotos para quitarles a sus hijos y venderlos hasta por 250 mil pesos a estadounidenses.

Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Joe Kent también aseguró que el Centro brindó información crucial sobre la ubicación de la mujer, lo que permitió la ejecución de su orden de aprehensión.

“El NCTC proporcionó información crucial sobre la ubicación de ”La Diabla" y desarrolló un análisis exhaustivo que permitió a las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas actuar. Me enorgullece la capacidad de nuestro equipo para colaborar con nuestros socios estadounidenses desplegados en el frente y las fuerzas del orden mexicanas para detener estos actos atroces", afirmó en un comunicado.

En el arresto brindaron apoyo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) El Paso, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos (DSS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) El Paso y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). La ejecución de la detención se llevó a cabo por autoridades mexicanas y elementos de la Fiscalía Especializada en la Mujer.

Foto: NCTC EEUU
Foto: NCTC EEUU

Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre el periodista Luis Chaparro reveló las operaciones de esta red de tráfico de bebés que presuntamente vendía a los menores a parejas homosexuales estadounidenses en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ellos los trasladaran a Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista, la red de tráfico de menores era dirigida por líderes al interior del Cefereso No. 3 de Ciudad Juárez, quienes fueron identificados como hijo y esposo de “La Diabla”.

Chaparro también informó que esta red pertenecía a La Línea, grupo que operaba como brazo armado del Cártel de Juárez; sin embargo, Kent confirmó este miércoles que se trata del CJNG.

Temas Relacionados

La Diablared de tráfico de bebésCJNGLa LíneaCártel de Juáreznctc EEUUChihuahuaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

Genaro “N” fue localizado en Guanajuato derivado de trabajos de inteligencia e investigación

Quién es “El Silencio”, jefe

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

El ex boxeador mexicano cumplió su palabra tras perder por apoyar a Canelo Álvarez

Travieso Arce paga la apuesta

Revelan presunto perfil psicológico y motivaciones de Lex Ashton, agresor de CCH Sur

Familia fragmentada, bullying y deseo de matar a más alumnos son algunos de los detalles del caso que sacudió a la UNAM

Revelan presunto perfil psicológico y

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital tras 20 años sin verse: “Hermosísimo”

En 2017, ‘El Sol’ llegó de incógnito al hospital de Miami donde ‘El Puma’ luchaba por su vida, protagonizando un emotivo reencuentro que ambos artistas recordarán para siempre

José Luis Rodríguez ‘El Puma’

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 24 de septiembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Silencio”, jefe

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

Cae en Morelos “El Güero”, familiar de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima ligado a 50 extorsiones

Confirman la muerte de trabador del IMSS en Culiacán tras balacera cerca de una escuela

Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Edomex: obedecían a un jefe de plaza en Guerrero

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Luis Rodríguez ‘El Puma’

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital tras 20 años sin verse: “Hermosísimo”

Sergio Mayer contradice a Alexis Ayala y asegura que Guana es un gran cantante y actor de teatro: “Un tipo talentoso”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la última noche de nominación

En medio de la tensión familiar, Pepe Aguilar ya conoció a una de sus nietas, hija de Emiliano Aguilar

Ex amigo de Guana lo expone tras salir de La Casa de los Famosos: “Traidor, así eres en la vida real”

DEPORTES

Travieso Arce paga la apuesta

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”

La petición que Emilio Azcárraga lanzó a los dueños de palcos en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

¿Qué equipos ya cumplieron con la regla de menores de la Liga MX?

Omar Chávez confirma pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr. en diciembre