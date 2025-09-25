EEUU presume colaboración con México en la detención de “La Diabla”, líder de una red de tráfico de bebés ligada al CJNG

Martha Alicia "N" es acusada de engañar a mujeres embarazadas y realizarles cesáreas clandestinas. Foto: NCTC EEUU

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) destacó la participación de sus agentes para lograr la detención de Martha Alicia “N”, alias “La Diabla”, identificada como líder de una red de tráfico de bebés ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mujer fue detenida el pasado 2 de septiembre en Ciudad Juárez luego de que se le acusara de engañar a mujeres embarazadas y realizarles cesáreas ilegales para vender a sus hijos a parejas en los Estados Unidos, además de extraerles los órganos a las madres.

“El NCTC de ODNI recientemente proporcionó información a los socios policiales mexicanos que condujo al arresto de Martha Alicia ”N", conocida como “La Diabla”, una traficante de bebés afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en Juárez, México", detalló Kent en sus redes sociales.

El Centro Nacional de Antiterrorismo detalló que proporcionaron inteligencia que apoyó las operaciones interinstitucionales entre ambas naciones para la posterior detención de la mujer.

La operación conjunta fue ejecutada por agentes mexicanos, quienes lograron desmantelar la red de tráfico infantil presuntamente liderada por “La Diabla”, quien atraía mujeres embarazadas a sitios remotos para quitarles a sus hijos y venderlos hasta por 250 mil pesos a estadounidenses.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Joe Kent también aseguró que el Centro brindó información crucial sobre la ubicación de la mujer, lo que permitió la ejecución de su orden de aprehensión.

“El NCTC proporcionó información crucial sobre la ubicación de ”La Diabla" y desarrolló un análisis exhaustivo que permitió a las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas actuar. Me enorgullece la capacidad de nuestro equipo para colaborar con nuestros socios estadounidenses desplegados en el frente y las fuerzas del orden mexicanas para detener estos actos atroces", afirmó en un comunicado.

En el arresto brindaron apoyo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) El Paso, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos (DSS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) El Paso y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). La ejecución de la detención se llevó a cabo por autoridades mexicanas y elementos de la Fiscalía Especializada en la Mujer.

Foto: NCTC EEUU

Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre el periodista Luis Chaparro reveló las operaciones de esta red de tráfico de bebés que presuntamente vendía a los menores a parejas homosexuales estadounidenses en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ellos los trasladaran a Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista, la red de tráfico de menores era dirigida por líderes al interior del Cefereso No. 3 de Ciudad Juárez, quienes fueron identificados como hijo y esposo de “La Diabla”.

Chaparro también informó que esta red pertenecía a La Línea, grupo que operaba como brazo armado del Cártel de Juárez; sin embargo, Kent confirmó este miércoles que se trata del CJNG.