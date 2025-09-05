Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Una red de tráfico de bebés perteneciente al grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, fue identificada luego de la detención el pasado lunes de una de sus principales operadoras y encargadas de engañar a las madres para vender a sus hijos.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, quien tuvo acceso a información por parte de una agencia de investigación en Texas, Estados Unidos, y que lo reveló en su programa Pie de Nota, esta red de tráfico de bebés presuntamente intercambiaba a los menores a parejas homosexuales estadounidenses en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ellos los trasladaran a Estados Unidos.

Esto fue identificado tras la detención de Martha Alicia “N”, alias “La Diabla”, quien sería una de las principales operadoras de la célula encargada de traficar a los bebés.

“La Diabla” es señalada como la encargada de recibir órdenes por parte de los líderes de la red que se encontraban internados en el Cerefeso No. 3 de Ciudad Juárez, quienes fueron identificados como su hijo y esposo, respectivamente.

Así operaba la red de tráfico de bebés

Martha Alicia "N", alias "La Diabla", durante su detención. Foto: Captura de pantalla / Pie de Nota

La hoy detenida debía reclutar a mujeres que se encontraban en los últimos meses de embarazo para que supuestamente realizaran actividades como vendedoras de droga, empaquetadoras, lavadoras de dinero o de halconeo dentro del grupo criminal.

De acuerdo con Chaparro, las mujeres eran contactadas y citadas en un domicilio particular ubicado en la ciudad, pero en el sitio eran amagadas. Además, los captores les realizarían cesáreas ilegales sin ningún tipo de medida sanitaria que les provocaba la muerte.

El periodista afirmó que en el mismo sitio en el que se les practicaba la cesárea, las mujeres serían inhumadas, es decir, sepultadas.

“Una imagen bastante sensible, bastante delicada, es la que nos compartieron los investigadores, donde se ve uno de los restos inhumados en uno de estos domicilios con una abertura a la altura del abdomen que sería prácticamente esa cesárea rudimentaria", detalló Luis Chaparro.

Bebés eran vendidos por más de 200 mil pesos

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

De acuerdo con la información a la que el periodista tuvo acceso, esta red de tráfico de bebés perteneciente al grupo criminal de La Línea, presuntamente vendía a los menores a parejas homosexuales estadounidenses por la cantidad de 250 mil pesos.

Los compradores eran citados en Ciudad Juárez para entregar el dinero y recibir a los bebés, lo que permitía a los criminales no correr riesgos durante los traslados a Estados Unidos.

“El modus operandi es relativamente reciente. Los investigadores en Chihuahua aseguran que comenzó hace apenas unos meses y que las víctimas no superan los cinco casos hasta ahora“, detalló Chaparro.

Pese a la detención de “La Diabla”, se cree que esta red de tráfico de bebés continúa operando debido a que presuntamente se ordenan este y otros crímenes desde el interior del Cefereso No. 3.

De acuerdo con la información, estas actividades comenzaron luego de que las operaciones de secuestro en contra de empresarios en Ciudad Juárez, Chihuahua, se vieran disminuidas por las autoridades de seguridad, lo que habría llevado a los criminales de La Línea a incursionar en el tráfico de bebés.

Un agente de la Patrulla Fronteriza pasa junto a cuatro hombres detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera México-EEUU, el jueves 23 de enero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

Cabe recordar que en el mes de marzo el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una mujer mexicana involucrada en el tráfico de migrantes, identificada como Jumil Sandivel Hernández Pérez, por presuntos nexos con “La Línea”.

Esta organización, con sede en Guatemala, estaría dedicada al transporte de migrantes desde Centroamérica hasta EEUU, la cual formó vínculos con grupos como La Línea.