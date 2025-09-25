México

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Las autoridades federales y del grupo “Todos por Sinaloa” detectaron que el vehículo contaba con blindaje artesanal para poder sobrevivir a las condiciones extremas de la zona serrana de la entidad

Por Diego Mendoza López

El aseguramiento se dio después de que fuerzas federales detectaran la unidad con blindaje artesanal circulando por la zona de Concordia, Sinaloa | X/ @Eco1_LVM

Elementos del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, conformado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE), aseguraron en el municipio de Concordia un vehículo todoterreno de fabricación artesanal que contenía cargadores, cartuchos y equipo táctico en su interior.

El hallazgo ocurrió durante reconocimientos terrestres motorizados y a pie sobre la carretera libre Mazatlán–Durango. Los militares detectaron la unidad abandonada a un costado de la vía y, al inspeccionarla, confirmaron que se trataba de un vehículo modificado para resistir condiciones extremas, el cual es utilizado comúnmente por grupos delictivos en zonas serranas.

El vehículo, descrito como un “monstruo” artesanal por sus características, presentaba blindaje improvisado y adaptaciones para transitar en caminos de difícil acceso. Este tipo de unidades han sido utilizadas en enfrentamientos por células del crimen organizado, ya que permiten transportar armamento y personal en terrenos montañosos.

En su interior se localizaron los siguientes objetos:

  • Tres cargadores
  • 580 cartuchos útiles
  • Cuatro placas balísticas
  • Un casco táctico
  • Diverso equipo táctico
El "monstruo" criminal y todo el arsenal quedó a disposición de las autoridades del Ministerio Público de la región | X / @sspsinaloa1

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien ya abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del material y su posible relación con grupos criminales que operan en la zona sur de Sinaloa.

Las tareas recientes: operativos federales en regiones clave Tepuche

El decomiso en Concordia no es un hecho aislado. Forma parte de la estrategia “Todos por Sinaloa”, que ha intensificado los patrullajes en zonas rurales y carreteras estratégicas del estado.

En la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, fuerzas federales aseguraron recientemente un arsenal de armas largas, municiones y chalecos tácticos en el poblado La Pitahayita. Durante el operativo, civiles armados huyeron al detectar la presencia militar, dejando abandonado el material bélico.

En otro punto de la misma sindicatura, en el poblado Tecolotes, se realizó un segundo aseguramiento de armas y equipo táctico. Estos hallazgos confirmaron la presencia activa de grupos armados en comunidades rurales de Culiacán.

Entre lo asegurado en el operativo en Tepuche se hallaron carabinas, rifles, chalecos y casos tácticos | X / @sspsinaloa1

Decomiso histórico en Mazatlán: droga ligada a Los Chapitos es interceptada en altamar

A la par de estos operativos, en el puerto de Mazatlán se registró un decomiso considerado histórico. Autoridades federales aseguraron una tonelada y media de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión dentro de la Terminal de Transbordadores.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR. Durante la inspección, con apoyo de rayos X y binomios caninos, se detectó un compartimento oculto que contenía 494 paquetes y seis bolsas con droga, con un peso total aproximado de 1.5 toneladas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento estaría vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y representaba una pérdida económica superior a 426 millones de pesos para la estructura criminal.

