México

Ejército decomisa gran arsenal de armas largas y municiones tras operativo federal en Tepuche, Sinaloa

En específico, las tareas de seguridad englobadas en el grupo “Todos por Sinaloa” fueron en el poblado de La Pitahayita

Por Diego Mendoza López

El aseguramiento en Tepuche, Sinaloa,
El aseguramiento en Tepuche, Sinaloa, incluyó el decomiso de chalecos tácticos, cascos balísticos y armas de grueso calibre

Un importante arsenal fue asegurado por fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, como parte de los trabajos de reconocimiento terrestre realizados por el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Hallazgo en La Pitahayita: cartuchos, cascos y chalecos tácticos

Durante un patrullaje en las inmediaciones del poblado La Pitahayita, los elementos observaron a varios civiles que, al notar la presencia militar, huyeron entre la maleza. Al inspeccionar el área, se localizó el siguiente material bélico:

  • Cuatro armas largas
  • 31 cargadores
  • Seis cofres metálicos para cinta eslabonada
  • Dos cintas eslabonadas para ametralladora
  • 6 mil 145 cartuchos útiles
  • Ocho contenedores para chaleco táctico
  • 23 placas balísticas
  • Cuatro cascos balísticos

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del arsenal y su posible vínculo con grupos delictivos que operan en la zona.

Lo decomisado quedó a disposición
Lo decomisado quedó a disposición de la delegación de la FGR en Sinaloa

Segundo decomiso en Tecolotes

En otro punto de la misma sindicatura, específicamente en el poblado Tecolotes, los elementos militares realizaron un segundo aseguramiento durante recorridos de vigilancia. En este sitio se incautaron:

  • Tres armas largas
  • Cinco cargadores
  • 122 cartuchos útiles

Este doble decomiso ha reforzado la presencia de grupos armados en zonas rurales de Culiacán y evidencia la necesidad de mantener operativos constantes en áreas estratégicas del estado.

Golpes y decomisos recientes en Culiacán: de Los Chapitos a la denuncia anónima en el 089

El decomiso en Tepuche se suma a una serie de acciones recientes en Sinaloa. Apenas días antes, en el fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán, cuatro hombres armados fueron detenidos tras una denuncia ciudadana al número 089. Los sujetos se encontraban a bordo de un vehículo estacionado frente a un domicilio y, al intentar huir, fueron interceptados por fuerzas federales.

Durante la intervención, se aseguraron fusiles AK-47, cartuchos de alto calibre, chalecos tácticos y placas balísticas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que investiga su posible relación con actividades delictivas.

Cuatro sujetos fueron interceptados en
Cuatro sujetos fueron interceptados en un domicilio después de que agentes municipales y estatales interceptaran su vehículo en la zona del fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán

Además, en el puerto de Mazatlán, se logró el aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión. El cargamento, presuntamente vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue detectado mediante rayos X y binomios caninos en la Terminal de Transbordadores.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una pérdida económica superior a 426 millones de pesos para la estructura criminal.

