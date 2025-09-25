México

Cuál es la vitamina que puede causar piedras en los riñones si se consume en exceso

A pesar de sus beneficios, su ingesta en suplementos debe ser con moderación

Por Abigail Gómez

Guardar
Pocas personas conocen este efecto
Pocas personas conocen este efecto secundario de dicha vitamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que las vitaminas son esenciales para la correcta salud del organismo, existen ocasiones en que las personas pueden llegar a tener deficiencia de las mismas y requerir suplementos para equilibrar sus niveles.

Sin embargo, cuando su ingesta no se da de manera adecuada puede haber un exceso en el organismo que tenga el efecto contrario y cause daños a la salud.

Tal es el caso de la vitamina D que tiene un papel especialmente valioso para la absorción y el metabolismo del calcio y el fósforo, minerales fundamentales para la formación y mantenimiento de huesos y dientes.

Y aunque la principal fuente de dicho nutriente es al exposición solar también existen suplementos de la misma, los cuales, a pesar de sus beneficios, deben ser usados con precacución ya que pueden causar daños a la salud, principalmente en los riñones, en los cuales puede fomentar la aparición de piedras y otros problemas, tal como te contamos a continuación.

Su consumo debe realizarse bajo
Su consumo debe realizarse bajo asesoría especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el consumo en exceso de vitamina D puede causar piedras en los riñones

El consumo excesivo de vitamina D puede causar piedras en los riñones y otros problemas renales, principalmente debido esta vitamina aumenta la absorción de calcio en el intestino.

Cuando los niveles de vitamina D son elevados, el organismo absorbe más calcio del que necesita, el cual puede pasar a la sangre y posteriormente ser filtrado por los riñones.

Si la concentración de calcio en la orina es alta, se incrementa el riesgo de que se formen cristales y, con el tiempo, piedras (cálculos renales) de oxalato de calcio, que son el tipo más común.

Por eso, el exceso de vitamina D favorece la hipercalcemia (demasiado calcio en sangre) y la hipercalciuria (demasiado calcio en orina), condiciones que propician la formación de piedras en los riñones.

Los riñones son dos de
Los riñones son dos de los órganos más susceptibles a sufrir daños cuando se consume vitamina D en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que puede tener el consumir vitamina D en exceso

Además de la formación de piedras en los riñones, el consumo excesivo de vitamina D puede provocar una serie de daños a la salud, principalmente derivados de la hipercalcemia (elevación anormal del calcio en sangre). Entre los principales efectos adversos se encuentran:

  • Daño renal: además de la formación de piedras en los riñones, los niveles elevados y sostenidos de calcio pueden causar deterioro general de la función renal, incluso insuficiencia renal en casos graves.
  • Calcificación de tejidos: el calcio puede depositarse en órganos blandos como el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones, lo que compromete su funcionamiento.
  • Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal y pérdida del apetito.
  • Alteraciones neurológicas: confusión, debilidad muscular, fatiga y, en casos graves, desorientación o somnolencia.
  • Trastornos cardíacos: arritmias y alteraciones en el ritmo cardíaco por la alteración de los niveles de minerales.
En casos graves el consumo
En casos graves el consumo excesivo de esta vitamina puede llegar a causar problemas en el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toxicidad por vitamina D suele producirse por el consumo de suplementos en dosis altas durante períodos prolongados, no por la exposición solar o la dieta habitual. El control médico es fundamental para evitar complicaciones.

Temas Relacionados

riñonesvitaminasBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio será en octubre, revela Clara Brugada

El Gobierno de la CDMX ya tiene una fecha para la apertura de las últimas estaciones que fueron modernizadas

Reapertura de la Línea 1

Actualizan nuevos periodos de veda para el callo de hacha en Sonora

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación impulsada por la Conapesca

Actualizan nuevos periodos de veda

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

El periodista se mostró tajante al negarse a pagar por una entrevista con la también modelo

Gustavo Adolfo Infante revela que

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 24 de septiembre

El informe de los inventarios de petróleo de Estados Unidos revalorizó el mercado petrolero a nivel global

La mezcla mexicana de petróleo

Ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, obtiene amparo contra condena de 92 años por secuestro

Pese a la suspensión concedida respecto a la condena por secuestro, Abarca aún enfrenta procesos judiciales vinculados a delitos cometidos durante su gestión al frente del municipio de Iguala

Ex alcalde de Iguala, José
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 1.6 millones de dólares

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

Cae en Morelos “El Güero”, familiar de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima ligado a 50 extorsiones

EEUU presume colaboración con México en la detención de “La Diabla”, líder de una red de tráfico de bebés ligada al CJNG

Confirman la muerte de trabador del IMSS en Culiacán tras balacera cerca de una escuela

ENTRETENIMIENTO

Estas son las mejores películas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital tras 20 años sin verse: “Hermosísimo”

Sergio Mayer contradice a Alexis Ayala y asegura que Guana es un gran cantante y actor de teatro: “Un tipo talentoso”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: sigue la última noche de nominación

DEPORTES

Cuándo y dónde serán los

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”

La petición que Emilio Azcárraga lanzó a los dueños de palcos en el Estadio Azteca para el Mundial 2026