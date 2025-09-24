“Queremos que las escuelas de CDMX sean lugares de paz”, expresa Clara Brugada tras ataque ocurrido en el CCH Sur

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio declaraciones al respecto tras lo ocurrido en el CCH Sur. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio unas declaraciones sobre lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, donde un estudiante atacó a dos personas, dejando un saldo de un herido y un fallecido.

El pasado lunes 22 de septiembre alrededor de las 13:00 horas se reportó una riña en esta escuela de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un alumno de 19 años de edad asesinó a uno de sus compañeros con una navaja e hirió a un trabajador de limpieza con la misma arma.

El presunto agresor fue identificado como Lex Ashton, esto tras las revelaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Señalaron que actualmente se encuentra hospitalizado y en calidad de detenido. Lo anterior, ya que tras la agresión intentó huir saltando de un edificio del plantel universitario y terminó con algunas fracturas.

El hecho dejó un saldo de una persona fallecida y un herido en el plantel de la UNAM. Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0

Ante esto, en conferencia de prensa por la tarde de este martes 23 de septiembre, Clara Brugada mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México pretende que las escuelas de la capital del país sean lugares de paz y que no sean espacios de violencia.

“Queremos que las escuelas en la Ciudad de México sean lugares de paz, de libertad, de convivencia, de alegría, de relación entre la comunidad estudiantil; que crezcan los jóvenes con estas buenas relaciones. No queremos violencia en las escuelas”, expresó la mandataria capitalina.

Alumnos reportan agresiones al interior del CCH sur Credito:IG momazos_cch_sur

Brugada lamenta lo ocurrido en el CCH Sur de la UNAM

Clara Brugada expresó que lamenta lo ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en el CCH Sur de la UNAM, donde un alumno asesinó a uno de sus compañeros con un arma blanca e hirió a un trabajador.

“Esto sucede en una escuela importante para la ciudad; en una escuela como todas, en las que lo que debería haber es una construcción de convivencia pacífica entre los alumnos”, dijo la exalcaldesa de Iztapalapa.

Refirió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina se encuentran colaborando con la UNAM para atender la situación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra investigando los hechos. FOTO: ESPECIAL CUARTOSCURO.COM

La morenista refirió que en la Ciudad de México hay un programa llamado ‘Vida Plena, Corazón Contento’, el cual trata que 200 profesionales de la salud, están dedicados exclusivamente a atender escuelas secundarias y preparatorias de la capital del país.

Autoridades capitalinas expresaron que están en negociación con la UNAM para entrar a los planteles del CCH de esta máxima casa de estudios del país.