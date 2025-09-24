México

“Queremos que las escuelas de CDMX sean lugares de paz”, expresa Clara Brugada tras ataque ocurrido en el CCH Sur

La mandataria capitalina lamentó la situación y refirió que la Fiscalía local y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran colaborando con el plantel de la UNAM

Por Omar Martínez

Guardar
Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio declaraciones al respecto tras lo ocurrido en el CCH Sur. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio unas declaraciones sobre lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, donde un estudiante atacó a dos personas, dejando un saldo de un herido y un fallecido.

El pasado lunes 22 de septiembre alrededor de las 13:00 horas se reportó una riña en esta escuela de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un alumno de 19 años de edad asesinó a uno de sus compañeros con una navaja e hirió a un trabajador de limpieza con la misma arma.

El presunto agresor fue identificado como Lex Ashton, esto tras las revelaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Señalaron que actualmente se encuentra hospitalizado y en calidad de detenido. Lo anterior, ya que tras la agresión intentó huir saltando de un edificio del plantel universitario y terminó con algunas fracturas.

El hecho dejó un saldo
El hecho dejó un saldo de una persona fallecida y un herido en el plantel de la UNAM. Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0

Ante esto, en conferencia de prensa por la tarde de este martes 23 de septiembre, Clara Brugada mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México pretende que las escuelas de la capital del país sean lugares de paz y que no sean espacios de violencia.

“Queremos que las escuelas en la Ciudad de México sean lugares de paz, de libertad, de convivencia, de alegría, de relación entre la comunidad estudiantil; que crezcan los jóvenes con estas buenas relaciones. No queremos violencia en las escuelas”, expresó la mandataria capitalina.

Alumnos reportan agresiones al interior del CCH sur Credito:IG momazos_cch_sur

Brugada lamenta lo ocurrido en el CCH Sur de la UNAM

Clara Brugada expresó que lamenta lo ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en el CCH Sur de la UNAM, donde un alumno asesinó a uno de sus compañeros con un arma blanca e hirió a un trabajador.

“Esto sucede en una escuela importante para la ciudad; en una escuela como todas, en las que lo que debería haber es una construcción de convivencia pacífica entre los alumnos”, dijo la exalcaldesa de Iztapalapa.

Refirió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina se encuentran colaborando con la UNAM para atender la situación.

La Fiscalía General de Justicia
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra investigando los hechos. FOTO: ESPECIAL CUARTOSCURO.COM

La morenista refirió que en la Ciudad de México hay un programa llamado ‘Vida Plena, Corazón Contento’, el cual trata que 200 profesionales de la salud, están dedicados exclusivamente a atender escuelas secundarias y preparatorias de la capital del país.

Autoridades capitalinas expresaron que están en negociación con la UNAM para entrar a los planteles del CCH de esta máxima casa de estudios del país.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXCCH SurAtaque CCH SurUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Minutos antes de su presentación en la Ciudad de México, la banda anunció la suspensión del show

Internautas reaccionan con memes tras

Profepa rescata 40 ejemplares de vida silvestre en carretera de Tabasco

Entre las especies rescatadas se encontraron aves y reptiles en cajas de cartón

Profepa rescata 40 ejemplares de

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Sigue en directo todas las novedades, retos y dinámicas del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Muere Giovanna, mujer sin identificar de la explosión de pipa en Iztapalapa: cifra de víctimas sube a 30

Hasta ahora 15 personas continúan hospitalizadas

Muere Giovanna, mujer sin identificar

Estudiantes de diferentes estados se manifiestan en CDMX, tras despojo de albergues, buscan diálogo con Sheinbaum

La movilización reunió a jóvenes de diversos estados, entre ellos Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla

Estudiantes de diferentes estados se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá,

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

ENTRETENIMIENTO

Internautas reaccionan con memes tras

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”