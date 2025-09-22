Clara Brugada lamenta el ataque ocurrido en el CCH Sur y asegura que la Fiscalía de CDMX ya investiga

Créditos: Cuartoscuro/Google Maps

En su cuenta de X, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó los sucesos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur donde un estudiante presuntamente asesinó a otro con un arma punzocortante y, en el proceso, hirió a un trabajador del plantel.

Clara Brugada extendió la tarde de este 22 de septiembre, sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y su solidaridad con la comunidad universitaria.

Detalló la Jefa de Gobierno, además, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina ya están trabajando de la mano con la UNAM para realizar las investigaciones pertinentes.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

En su cuenta de X, Clara Brugada dijo que hay que continuar con los esfuerzos “para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia."

La Jefa de gobierno informó, además, que puso todos los recursos a la UNAM “en estos difíciles momentos” a la mano para que pueda superar ese incidente donde un alumno perdió la vida.

Agresión con arma blanca en el CCH Sur acaba con un muerto y dos heridos, incluido el presunto atacante

Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

El incidente ocurrió la tarde del 22 de septiembre, cuando un alumno encapuchado ingresó en el colegio con un arma punzocortante, además de varios objetos contundentes como un machete, un martillo y desarmadores.

Según los primeros informes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el estudiante atacó a un compañero de 16 años, quien perdió la vida en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas.

Clara Brugada afirmó que las autoridades en materia de seguridad ya investigan el ataque en el CCH Sur. (Crédito: X @ClaraBrugadaM)

Durante el enfrentamiento, Armando, un trabajador de mantenimiento del CCH Sur, intentó contener al joven agresor. En el forcejeo, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Después de perpetrar el ataque, el presunto agresor trató de huir de las instalaciones del CCH Sur. Bajo presión, subió hasta un edificio del plantel y se arrojó desde el segundo piso, provocándose fracturas en ambas piernas. Las autoridades trasladaron de inmediato al estudiante al hospital, donde permanece bajo custodia en espera de su recuperación para ser presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Alumnos reportan agresiones al interior del CCH sur Credito:IG momazos_cch_sur

La UNAM, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, informó que se activaron los protocolos de seguridad y se brindó asistencia a los heridos. La institución confirmó que el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades, al tiempo que lamentó y condenó estos hechos violentos al interior de sus instalaciones.

Como parte de la respuesta institucional, la UNAM decidió suspender todas las actividades educativas en el CCH Sur, para facilitar el trabajo de investigación de las autoridades. La dirección del plantel, por su parte, detalló que las clases serán reanudadas hasta nuevo aviso y reiteró que las comunicaciones oficiales sobre el caso se realizarán únicamente por medios institucionales.