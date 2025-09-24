Colocan altar con veladoras en CCH Sur como homenaje para el estudiante que fue asesinado

Estudiantes, familiares y docentes de la comunidad de CCH Sur colocaron un memorial para el alumno que fue asesinado. (Cuartoscuro)

Como una manera de pedir justicia para el compañero que fue asesinado el 22 de septiembre y recordar su memoria, los estudiantes del CCH Sur colocaron un memorial afuera del plantel y también un altar contra la violencia al interior.

En las fotos se pudieron ver listones blancos y flores en la fachada del CCH Sur de la UNAM, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Por otra parte, en el memorial contra la violencia se colocaron veladoras así como el nombre del menor de edad que fue víctima de un ataque con cuchillo.

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

La exigencia de justicia y seguridad movilizó a cientos de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur hacia la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras el asesinato de un alumno de 16 años en el estacionamiento del plantel. La protesta, que congregó entre 200 y 300 manifestantes en Las Islas de Ciudad Universitaria, incluyó pancartas con mensajes como “Jesús debería estar aquí” y “No me quiero morir en CCH Sur”, reflejando el temor y la indignación de la comunidad estudiantil ante los reiterados episodios de violencia en el campus.

El 22 de septiembre, Lex Ashton “N”, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, provocando su muerte en el estacionamiento del CCH Sur. Según las primeras indagatorias recogidas por la fiscalía, “Un estudiante identificado como Lex Ashton ‘N’., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel ‘N’, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento”. Tras el ataque, el presunto agresor intentó huir y, al notar que era perseguido, se dirigió a un edificio dentro de la institución. En su intento de escapar, se arrojó desde un segundo piso, lo que le causó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante el incidente, un trabajador identificado como Armando “N” intervino para contener al agresor, resultando también lesionado y siendo trasladado a un hospital para recibir atención médica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) precisó que, debido a la autonomía universitaria de la UNAM, las autoridades del plantel fueron las primeras en responder a la emergencia y entregaron al presunto responsable a las autoridades competentes.

La indignación por el asesinato de Jesús Israel “N” se extendió rápidamente a otras facultades. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM suspendieron clases y se sumaron a la marcha. En un comunicado, la asamblea estudiantil informó: “Se informa que la asamblea estudiantil celebrada el día de hoy, 23 de septiembre, determinó cerrar las instalaciones para participar en la marcha, con motivo del lamentable acontecimiento del día de ayer en el CCH Plantel Sur. Se acordó la entrega de las instalaciones el día de hoy, a las 21:00 horas”.

La movilización incluyó un bloqueo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes, a la altura de la estación Dr. Gálvez de la Línea 1 del Metrobús, como parte de la presión para exigir condiciones dignas y seguras en los planteles. El grupo de Facebook “No me quiero morir en CCH Sur”, adoptado por los estudiantes como espacio de expresión, evidencia que la preocupación por la inseguridad no es nueva: en el pasado, el plantel ha registrado casos de asaltos, violencia sexual y acoso.