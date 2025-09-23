México

Alumnos de CCH Sur marchan en Rectoría de la UNAM para pedir justicia por compañero asesinado

Un estudiante de 16 años fue atacado, la comunidad exige condiciones dignas

Por Mariana L. Martínez

Estudiantes se reunieron en la
Estudiantes se reunieron en la Torre de Rectoría de la UNAM para pedir justicia por su compañero de CCH Sur.(Cuartoscuro)

Alumnos del CCH Sur organizaron una marcha hacia la torre de Rectoría de la UNAM para exigir mejora de condiciones de seguridad, pues Lex Ashton “N”, de 19 años, sería el agresor de un estudiante de 16 años que murió tras ser atacado con un arma punzocortante.

Entre 200 y 300 alumnos se dieron cita en Las Islas de Ciudad Universitaria con pancartas para exigir justicia. Cabe señalar que como parte de esta marcha, también se realizó un bloqueo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes, exactamente a la altura de la estación Dr. Gálvez de la Línea 1 del Metrobús.

Estudiantes con pancartas bloquearon el paso vehicular a la altura de la estación de Metrobús Dr. Gálvez en Avenida de los Insurgentes. (FB/ dani.cesar.58268)

Las y los estudiantes de otras facultades se solidarizaron con el movimiento y decidieron suspender clases en sus planteles para sumarse a la marcha, ese es el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Se informa que la asamblea estudiantil celebrada el día de hoy, 23 de septiembre, determinó cerrar las instalaciones para participar en la marcha, con motivo del lamentable acontecimiento del día de ayer en el CCH Plantel Sur. Se acordó la entrega de las instalaciones el día de hoy, a las 21:00 horas”, se pudo leer.

FCPYS entró en paro para
FCPYS entró en paro para que la comunidad pudiera asistir a la marcha en solidaridad con los compañeros de CCH Sur. CRÉDITO: FB/FCPyS.UNAM

Entre las pancartas, se pudieron leer mensajes como “Jesús debería estar aquí” y “No me quiero morir en CCH Sur”, cabe señalar que este es el nombre del grupo de Facebook para estudiantes, pues anteriormente había habido diversas situaciones de inseguridad en el plantel, incluso casos de asaltos y violencia sexual, así como acoso, por lo que los alumnos lo adoptaron para su espacio de expresión en redes.

Qué pasó en el CCH Sur

Estudiantes de CCH Sur piden
Estudiantes de CCH Sur piden justicia por el alumno de 16 años asesinado en el plantel. (Cuartoscuro/ROGELIO MORALES)

El 22 de septiembre, Lex Ashton “N” agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, en el estacionamiento del plantel, provocando su fallecimiento. El reporte oficial señala: “Un estudiante identificado como Lex Ashton ‘N’., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel ‘N’, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento”, según consta en las primeras indagatorias recogidas por la fiscalía.

Tras el ataque, el agresor intentó huir y, al percatarse de que era seguido, se dirigió a un edificio dentro de la institución. En un intento por escapar, se lanzó desde un segundo piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El trabajador herido, identificado como Armando “N”, intervino para contener al agresor, pero también resultó lesionado y fue llevado a un hospital para recibir atención médica. La FGJ-CDMX precisó que, debido a la autonomía universitaria de la UNAM, las autoridades del plantel fueron las primeras en responder a la emergencia y entregaron al presunto responsable a las autoridades competentes.

