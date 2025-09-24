México

Qué pasa si aplicas aceite de coco en tu rostro todos los días

Su uso regular puede brindar beneficios a la piel si se aplica de manera correcta

Por Abigail Gómez

Guardar
El aceite de coco es
El aceite de coco es un producto versátil utilizado en cocina, belleza y cuidado personal por sus múltiples beneficios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de coco es una grasa vegetal que se obtiene a partir de la pulpa o carne del coco maduro (Cocos nucifera).

Es sólido a temperaturas inferiores a 25 °C y líquido en ambientes más cálidos, con un color blanco cuando está sólido y transparente cuando se encuentra en estado líquido

Suele emplear en la cocina para freír, hornear o preparar alimentos, pero también son ampliamente conocidos y valorados sus usos en la industria cosmética y farmacéutica como ingrediente de cremas, jabones y productos para el cuidado del cabello y la piel.

En este sentido, se trata de un ingrediente que puede aportar muchos beneficios a la salud del rostro si se aplica a modo de mascarilla hidratante; sin embargo, es importante usarlo de manera correcta, ya que puede tener efectos adversos si no se implementa tomando en cuenta el tipo de piel, tal como te contamos a continuación.

Sus usos cosméticos son ampliamente
Sus usos cosméticos son ampliamente valorados, debido a que aporta humectación. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del aceite de coco para el rostro

Como mencionamos antes, el aceite de coco se usa de forma tópica en el rostro por sus propiedades hidratantes y emolientes y entre sus beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

  • Hidratación de la piel seca, gracias a su capacidad para reducir la pérdida de agua.
  • Suavidad y mejora en la textura superficial de la piel.
  • Posible efecto calmante en irritaciones leves, debido a sus compuestos con actividad antimicrobiana y antiinflamatoria.
  • Puede usarse para desmaquillar, eliminar impurezas y como base para productos caseros de cuidado facial.

A pesar de sus beneficios, es importante mencionar que no se recomienda aplicación diaria del aceite de coco para todos los tipos de piel, sino que la frecuencia puede variar según las necesidades de tu dermis.

En pieles grasas o propensas al acné, puede obstruir los poros, por lo que su uso debe evaluarse según la tolerancia individual.

Este aceite puede ser usado
Este aceite puede ser usado como desmaquillante para retirar productos a prueba de agua. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cada cuanto se debe aplicar aceite de coco en el rostro para obtener sus beneficios

Para obtener beneficios del aceite de coco en el rostro, se sugiere el siguiente modo de uso:

  • Aplicación: Usar una pequeña cantidad de aceite de coco virgen o extra virgen. Extender una fina capa sobre el rostro limpio, masajeando suave hasta su absorción.
  • Frecuencia: Aplicar entre una y tres veces por semana, según la respuesta de la piel. Las pieles muy secas pueden tolerar un uso más frecuente mientras que las pieles mixtas o grasas deben limitar su uso para evitar obstrucción de poros.
  • Uso nocturno: Puede utilizarse preferentemente por la noche, ya que actúa como hidratante intenso mientras la piel se recupera. Se recomienda limpiar bien la piel al día siguiente para eliminar residuos.
  • Desmaquillante: Si se utiliza para desmaquillar, enjuagar bien con agua tibia y completar la rutina con un jabón suave adecuado para el rostro.
Su aplicación diaria puede ser
Su aplicación diaria puede ser ideal para pieles secas; sin embargo, en otro tipo de pieles se recomienda un uso alternado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda probar primero en una pequeña zona del rostro para comprobar la tolerancia.

No se recomienda aplicar aceite de coco en el rostro antes de salir de casa, especialmente durante el día ya que se trata de una sustancia densa y oleosa que puede aumentar la sensibilidad de la piel a factores externos, atraer partículas del ambiente y obstruir los poros cuando se expone al sol, calor o contaminación.

Ante brotes de acné, enrojecimiento o irritación, se recomienda suspender el uso y consultar a un dermatólogo.

Temas Relacionados

aceite de cocobellezacosméticamascarillasmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de comer plátano todos los días

Este fruto se puede incluir en tu dieta diaria

Cuáles son los beneficios de

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: servicio lento en Línea 5 del MB por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 23 de septiembre en México: sismo en Guerrero no activó alarmas en CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 23 de septiembre

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

El periodista de “Sale el Sol” aseguró que respeta la trayectoria de ‘La Zabaleta’, pero ya no recibirá su respaldo

Gustavo Adolfo Infante le retira

ISSSTE 2025: esta es la fecha del próximo sorteo para préstamos personales

Los créditos pueden ser ordinarios, exclusivos para pensionados, especiales o conmemorativos

ISSSTE 2025: esta es la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 61 bolsas con restos

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante le retira

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”