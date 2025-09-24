¿La casa robada en Tepoztlán no era de Noroña?: Autoridades de Morelos aclaran versión sobre allanamiento

La principal atracción natural de Tepoztlán es el cerro del Tepozteco. (Instagram / @tepoztlanoficial|AP/Eduardo Verdugo)

Luego de la controversia por el posible allanamiento en la vivienda de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, el gobierno de Morelos confirmó que el robo ocurrió en la casa de Gisela “N”, propietaria vecina al domicilio del legislador.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, detalló ante los medios que dicho robo en el domicilio del barrio de Santo Domingo tuvo lugar el 24 de septiembre a las 22:30 horas.

La polémica surgió a partir de la publicación en ‘X’ del morenista, quien informó sobre el robo en la propiedad de Tepoztlán. En su mensaje, únicamente mencionó que su pareja, Emma Ocampo, se encontraba en buen estado, sin aclarar si estaba presente durante el incidente.

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”, escribió.

¿Qué sucedió en el domicilio?

El titular informó que, la noche del martes, la propietaria de la vivienda solicitó la presencia de elementos de seguridad al notar que un hombre había irrumpido en su domicilio.

Según las autoridades, el individuo habría trepado por una barranca, forzado una ventana y accedido a la vivienda, la cual se localiza al lado de la casa del senador de la República.

Gerardo Fernández Noroña en sesión 9 de julio de 2025. Foto: Cámara de Diputados

Ángel Urrutia dio a conocer que en el domicilio afectado fueron sustraídas siete chamarras y que varias cajoneras se encontraban abiertas, al parecer en busca de documentos o papeles. El funcionario señaló que la persona afectada brindó atención y permitió el ingreso de elementos en cumplimiento de las investigaciones.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertos todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio”, informó Urrutia Lozano.

Asimismo, mencionó que el caso fue reportado al Gabinete Nacional, por lo que, durante la jornada de este miércoles se trató en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos.

El secretario confirmó que Gisela “N” colaboró en la inspección del lugar y en la búsqueda del presunto asaltante, quien, según se verificó, no se encontraba en los alrededores. Se reafirmó que la vivienda involucrada no es propiedad del senador.

A modo de conclusión, también se rectificó que, por el momento, el robo no ha sido reportado ante el Ministerio Público, según información recabada en esa institución.