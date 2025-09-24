México

José Ramón López Beltrán niega actividades ilícitas: “Mi reputación se ha construido con años de trabajo”

El hijo mayor de AMLO aseguró: No permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos”

Por Omar Tinoco Morales

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- Los hijos del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador: José Ramón López Beltrán; Gonzalo López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán conversan con Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden, previo a la sesión solemne en la Cámara de Diputados en la que se tomara protesta a Claudia Sheinbaum como presidenta de México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles que es víctima de acusaciones falsas con el único propósito de ensuciar el nombre de su familia.

El comunicado del hijo de AMLO surge después de que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) ampliaron la denuncia contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Salvador Camargo Viveros.

De acuerdo con los panistas, estas personas estarían presuntamente involucradas en delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando.

Ante estos señalamientos, José Ramón López Beltrán se defendió y aseguró que su reputación se ha construido a base de trabajo.

“Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos”, expresó a través de sus redes sociales.

En medio de la polémica que ha surgido sobre la presunta participación de los tres hijos mayores del expresidente en negocios que pueden representar un probable tráfico de influencias, José Ramón López Beltrán aseguró que no lograrán manchar el nombre de su familia".

“Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”, aseguró López Beltrán.

