México

Encuentran a víbora de agua dentro de bolsa en vagón de Línea B del Metro CDMX

El animal fue hallado dentro de una bolsa abandonada en uno de los vagones, informó el transporte público de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Una víbora de agua fue
Una víbora de agua fue encontrada en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@MetroCDMX.

Una víbora de agua fue encontrada en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

El hallazgo del animal ocurrió la tarde de este martes 23 de septiembre en la estación Buenavista, señaló el medio de transporte público a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Indicó que el animal fue encontrado al interior de una bolsa en un vagón de la Línea B del Metro capitalino, la cual corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo puso a salvo a una serpiente, de la especie conocida comúnmente como “víbora de agua”, notificó el medio de transporte público.

Personal del Metro capitalino resguardó
Personal del Metro capitalino resguardó al animal. Foto: X/@MetroCDMX.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio de transporte público de la Ciudad de México, la serpiente medía aproximadamente 20 centímetros.

Puntualizó que el rescate de la serpiente fue en un vagón de la estación Buenavista de la Línea B del Metro capitalino durante la tarde de este martes 23 de septiembre.

Añadió que posteriormente fue canalizada a la coordinación de Protección Civil del Metro, en donde permaneció a la espera de la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

El Metro de la Ciudad de México exhortó a resguardar a todos los animales encontrados en sus instalaciones y asegurar su bienestar, por esta razón pide a las personas usuarias informar de inmediato cuando vean algún animal, con el objetivo de llevar a cabo el rescate correspondiente lo antes posible y garantizar su protección.

El pasado miércoles 17 de septiembre en la Línea 2 del Metro capitalino fue encontrada una tortuga en la zona de vías. De inmediato, elementos de seguridad y emergencia del transporte público llevaron a cabo las maniobras de rescate y el animal fue puesto a salvo.

Lo anterior provocó una suspensión temporal del servicio en esta ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a los usuarios a resguardar a los animales. Foto: X/@MetroCDMX.

Rescate de animales en el Metro de CDMX

En el Metro de la Ciudad de México se han rescatado diferentes animales, tanto domésticos como silvestres. Entre los más frecuentes están perros y gatos, que suelen extraviarse o abandonarse en las instalaciones.

También se han recuperado aves, como palomas y pericos, además de especies menos comunes, incluyendo serpientes, tlacuaches y hasta hurones.

Estos animales suelen ser resguardados y trasladados a organismos de protección animal o a albergues temporales para recibir atención.

