Abasto de medicamentos oncológicos en México alcanza el 96 por ciento, afirma Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud reporta una cobertura nacional superior al 90 por ciento en medicamentos, con una disponibilidad de tratamientos oncológicos que llega al 96 por ciento, según datos oficiales presentados por las autoridades federales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El reciente lanzamiento del Registro Nacional de Cáncer Infantil marca un avance significativo en la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la atención médica, especialmente en el tratamiento oncológico pediátrico.

Durante la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum Pardo, la administración federal subrayó que este nuevo sistema permitirá una atención más adecuada para todos los pacientes, al facilitar el seguimiento y la gestión de los casos de cáncer infantil.

En el mismo evento, el secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó la importancia de considerar el sistema de salud como un todo integrado. Explicó que el registro, junto con la identificación de los medicamentos esenciales y la clasificación de los tratamientos en primera y segunda línea, permitirá aplicar los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para ordenar y optimizar la atención.

El Registro Nacional de Cáncer Infantil busca mejorar la atención pediátrica en México. Foto: (Gobierno de México)

“Hay que verlo como todo un sistema, tener un registro, tener qué medicamentos son esenciales y, sobre todo en cáncer, cuáles son los medicamentos de primera línea, de segunda línea y tratar con los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) de ordenar la forma en que se están tratando”, afirmó el funcionario.

En cuanto al abasto de medicamentos e insumos médicos, la Secretaría de Salud informó que el suministro nacional supera el 90%. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alcanzan un 97% de cobertura, mientras que el IMSS Bienestar reporta un 92% y los medicamentos oncológicos llegan al 96% de disponibilidad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que, en agosto se recibieron más de 186 millones de piezas de medicamentos, insumos y material de curación, lo que representa un 138% más que en mayo.

Con abastecimiento de medicamentos, el sector salud busca brindar mejor atención a pacientes en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mes con mes se ha venido incrementado el número de medicamentos que llegan al sector, en mayo llegaron 78 millones, en junio 150 millones; en julio 159 millones; en agosto estos 186 millones que les menciono y para el 18 de septiembre que es el corte que tenemos, que es el jueves pasado, habían llegado ya prácticamente 100 millones, 97 para ser exacto al sector y 107 que estaban en proceso de entrega, para este mes de septiembre terminar aún más arriba que el mes pasado”, informó Eduardo Clark.

Estos datos, destacaron las autoridades sanitarias, reflejan una tendencia sostenida de incremento en la recepción y distribución de medicamentos en el sistema de salud mexicano, con el objetivo de garantizar la cobertura y el acceso a tratamientos esenciales para la población.