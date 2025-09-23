México

“No podía con él”: Marcela Rubiales asegura que madre de Emiliano llegó a pedir ayuda a Pepe Aguilar

La tía de Ángela negó que su hermano sea un padre ausente

Por Zurisaddai González

Emiliano Aguilar extendió sus ataques a otros miembros de la dinastía; ahora, arremetió contra su tía Marcela Rubiales. (@emiliano.aguilar.t, Instagram / Facebook)

La familia Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica. En una entrevista retomada por TVNotas, Marcela Rubiales —hija de Flor Silvestre y tía de Ángela Aguilar— habló sin reservas sobre las recientes declaraciones de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe.

Asimismo, aseguró que la madre del joven llegó a mandarlo con su progenitor para que recibiera una educación más estricta.

Marcela Rubiales habla sobre mamá de Emiliano

En la plática, Marcela mencionó que Pepe siempre estuvo presente en la vida de Emiliano.

“Está lleno de resentimiento, no sé por qué. Eso que dice de que su padre nunca estuvo con él es una mentira, porque siempre ha estado, y me consta. Pepe lo único que ha hecho es ayudarlo en todos los problemas que ha tenido. Así creció creyendo sus mentiras y no dice ninguna verdad completa”, afirmó.

Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

La cantante incluso recordó que, en un momento complicado, la madre de Emiliano pidió ayuda a Pepe: “Cuando su mamá ya no pudo con él, se lo mandó para que tratara de corregirlo y lo recibió con mucho cariño. Yo estuve, se le olvida a Emiliano. Yo iba a ver a mi mamá a Zacatecas y lo viví”.

Rubiales narró que Emiliano “vivió un ratote con él. Pepe dijo: ‘Tiene que trabajar. No puede estar sin hacer nada’. Es parte de la educación, de la corrección y de tratarlo de enderezar. Es cuando él habla de que ellos iban a los hoteles de lujo y a él lo mandaban con los trabajadores al Holiday Inn. Imagínate, ¿qué castigo? Era porque estaba trabajando, no de vacaciones”.

(IG: @emiliano_aguilar.t)

“Me duele mucho todo lo que dice de sus hermanos”: Marcela defiende a la familia Aguilar

Marcela Rubiales también recordó el episodio de 2017, cuando Emiliano fue detenido por intentar cruzar de manera ilegal a cuatro personas hacia Estados Unidos. “Lo agarraron y ahorita estaría preso si no hubiera sido por mi hermano, que pagó todo el problema que tuvo con los chinos. ¿Eso se le olvida? ¿Eso es ser un padre ausente? Pues no”.

Además, expresó su molestia por los comentarios de Emiliano hacia otros miembros de la familia: “Me duele mucho todo lo que dice de sus hermanos. Y llamarle cobarde a su papá, ¿qué es eso? También habla mal de su hermana (Ángela). Si no se debe hablar mal de una mujer, ¿cómo puedes hacerlo de tu propia hermana? Y todo lo que le dijo a Leonardo, cuando no le han hecho nada”.

La reconocida artista mexicana salió en defensa de su hermano tras el video de Emiliano Aguilar, generando un intenso debate entre los seguidores de la familia Aguilar (IG)

Finalmente, criticó los ataques en redes sociales: “Tiene razón en que soy una momia y de otros tiempos, pero ese odio en redes sociales no lo entiendo. ¿Qué le pasa a la gente? Con qué derecho te dicen que no te metas si es mi sangre, si agreden a mi gente. También es su sangre y eso es lo inconcebible”.

