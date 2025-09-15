México

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

La tía de los Aguilar salió en defensa de Leonardo, asegurando que Emiliano solo busca atención y lamentando la actitud que, según ella, avergonzaría hasta a los abuelos de la familia

Por Armando Guadarrama

Marcela Rubiales exige a Emiliano
Marcela Rubiales exige a Emiliano Aguilar que deje de buscar notoriedad a través de la polémica familiar (IG)

La controversia familiar entre los hermanos Aguilar ha escalado en los últimos días, luego de que Marcela Rubiales, tía de Emiliano Aguilar y Leonardo Aguilar, interviniera públicamente para reprochar la actitud de Emiliano y defender a Leonardo tras una amenaza que se viralizó en redes sociales.

La intervención de Rubiales no solo buscó frenar la escalada de tensiones, sino que también incluyó duras críticas hacia Emiliano, a quien acusó de ser un mal hijo y de buscar notoriedad a través de la polémica.

El conflicto se originó durante un reciente concierto de Leonardo Aguilar, cuando el cantante realizó un comentario que muchos interpretaron como una burla hacia su hermano Emiliano.

En el escenario, Leonardo anunció: “Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor”, lo que provocó risas entre los asistentes. El video de este momento se difundió rápidamente en redes sociales y llegó hasta Emiliano, quien respondió a través de sus propias plataformas digitales.

Emiliano Aguilar amenazó a su hermano Leonardo pro aludirlo durante una presentación en EEUU. Crédito: @emiliano.aguilar.t, Instagram

En su reacción, Emiliano Aguilar advirtió a su hermano que, si continuaba mencionándolo en público, tomaría represalias físicas. El rapero calificó a Leonardo de “cobarde” y sostuvo que sus familiares son quienes inician los conflictos.

En sus palabras: “¿Acabas de ver la pelea entre Canelo y Terrence? Así te voy a dar una pu…, conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos, en un concierto, bájale, mi perrito. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas”, manifestó Emiliano.

Ante la amenaza, Marcela Rubiales decidió intervenir y expresar su postura. La tía de los hermanos Aguilar, quien también es hermanastra de Pepe Aguilar, defendió a Leonardo y criticó abiertamente la conducta de Emiliano. Rubiales afirmó que la actitud del rapero le genera “vergüenza” y le exigió que guarde silencio y se enfoque en mejorar como persona.

Según sus declaraciones, “hasta sus abuelos” se sentirían muy mal por la forma en que Emiliano ofende a su familia, solo por no tolerar las respuestas que recibe. Además, lo acusó de aprovechar la polémica para ganar visibilidad.

Flor Silvestre junto a sus
Flor Silvestre junto a sus cinco hijos, fruto de sus matrimonios con Paco Malgesto y Antonio Aguilar (Foto: Marcela Rubiales, Facebook)

En un mensaje dirigido a Emiliano, Rubiales expresó: “Crees que porque vas a cantar ‘Lamberto Quintero’, ya le haces homenaje a tu abuelito, hazle homenaje siendo una buena persona, agradecido. Deja la amargura y el resentimiento que tienes, ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo no por ellos, no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho”.

Rubiales también defendió la integridad de Leonardo Aguilar, negando que sea un “cobarde” y destacando que es un “buen hijo” que evita involucrarse en controversias. Reconoció que ambos hermanos han tenido experiencias de vida distintas, pero subrayó que Emiliano siempre tuvo la oportunidad de mantener una buena relación familiar, aunque no la aprovechó.

En sus palabras: “Leonardo no es cobarde, pero no se va a garrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo. Tienes razón le tocó otra vida y tú pudiste y puedes ser feliz al lado de tu padre, pero tú no quieres y a mí no me digas cosas porque yo conozco la historia”, escribió Rubiales.

Rubiales destaca la integridad de
Rubiales destaca la integridad de Leonardo Aguilar y niega que sea un cobarde, defendiendo su comportamiento (Recorte)

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha respondido públicamente a las declaraciones de su tía. No es la primera vez que Rubiales lo señala como responsable de la ruptura familiar, recordando que, según ella, Emiliano ignora los esfuerzos que su padre, Pepe Aguilar, realizó para apoyarlo. Rubiales sostiene que la falta de cercanía entre padre e hijo no puede atribuirse a Pepe.

Por su parte, Emiliano ha manifestado en ocasiones anteriores que, durante el breve periodo en que convivió con Pepe Aguilar y el resto de la familia, percibió un trato desigual. Según su testimonio, mientras sus hermanos se alojaban en hoteles de lujo, a él lo ubicaban junto a los empleados.

