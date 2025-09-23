La hierba con propiedades diuréticas que ayuda a reducir la hinchazón corporal

La retención de líquidos puede causar inflamación y dolor en extremidades y otras zonas del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La retención de líquidos es una acumulación excesiva de agua y sales en los tejidos del cuerpo, lo que provoca hinchazón, especialmente en piernas, tobillos, pies, manos o abdomen.

Esta condición puede deberse a causas transitorias, como permanecer mucho tiempo de pie o sentado, cambios hormonales, consumo elevado de sal o falta de actividad física.

En este sentido, además de tratar de combatir los factores que la generan, una forma de combatirla también es consumir algun remedio casero que tenga propiedades diuréticas, tal como es el caso del romero.

El romero es una planta aromática suele tener muchas aplicaciones en la medicina tradicional debido a sus muchos beneficios, entre los que se encuentran las propiedades diuréticas, sobre las cuales te contamos a continuación.

Muchas personas desconocen que el romero puede ayudar a combatir la retención de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el romero ayuda a eliminar la retención de líquidos y a combatir la hinchazon

Como mencionamos, el romero contiene compuestos con propiedades diuréticas, como los ácidos fenólicos y flavonoides.

Estos componentes pueden favorecer la eliminación de líquidos a través de la orina, ayudando a reducir la retención de líquidos en el organismo.

El efecto diurético contribuye a disminuir la hinchazón ocasionada por la acumulación de líquidos, especialmente en personas con predisposición a edemas leves.

El uso del romero como infusión o condimento puede complementar una dieta equilibrada para quienes buscan controlar la hinchazón leve.

Sin embargo, su efecto suele ser moderado y no reemplaza el tratamiento médico en casos de retención de líquidos cuyo origen sean asociado a enfermedades renales, cardíacas u otras afecciones.

Ante síntomas persistentes, se recomienda consultar a un profesional de la salud.

La retención de líquidos suele ser una de las principales causas de hinchazon en pies y piernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el romero para obtener sus propiedades diureticas

El romero puede aprovecharse para obtener sus propiedades diuréticas mediante las siguientes formas de uso:

Infusión: Hervir una taza de agua, añadir una cucharadita de hojas de romero secas o frescas, dejar reposar entre cinco y diez minutos, colar y beber. Puede tomarse una a dos veces al día.

Condimento en comidas: Incorporar hojas frescas o secas de romero en guisos, ensaladas, carnes o verduras para disfrutar sus compuestos en la alimentación cotidiana.

Aceite esencial (uso externo): Solo de forma tópica y diluida, pero este método no tiene efecto diurético, por lo que no se emplea con ese fin.

Tomar té de romero es una de las mejores maneras de obtener sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La infusión es la forma más común recomendada para obtener el efecto diurético.

Se debe evitar el consumo en exceso y consultar al médico si se toman medicamentos diuréticos, si existen condiciones médicas o durante el embarazo.