México

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Fuerzas de seguridad estatales y federales se mantuvieron afuera de una residencia presuntamente intervenida

Por Carlos Salas

Guardar
Imagen ilustrativa - El operativo
Imagen ilustrativa - El operativo presuntamente resultó en el arresto de dos personas. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

La tarde del pasado 22 de septiembre fue escenario de una movilización de seguridad en la privada Santa Sofía, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Pues, elementos policiacos reportaron a un individuo atrincherado en una casa que grababa el operativo de seguridad por medio de un Live de TikTok.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hecho ocurrió el día de ayer (al rededor de las 18:00 horas) y a pesar del temor de la ciudadanía, el individuo no representaba ningún riesgo para los vecinos de la zona.

“La SSPE de Sinaloa informa que este 22 de septiembre, el Grupo Interinstitucional llevó a cabo recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el fraccionamiento Santa Sofía de la ciudad capital, actividad que no representa riesgo para los habitantes de dicho sector.

“Las acciones se realizan siguiendo los protocolos de ley y respetando los derechos humanos de las personas”, se lee en el comunicado emitido.

El live llegó a tener miles de vistas mientras las autoridades se encontraban afuera del domicilio Crédito: RRSS

En el video transmitido en la red social, se escucha a dos masculinos discutiendo con las autoridades estatales que se encontraban resguardando una propiedad. Además, se escucha que los civiles acusaban a los uniformados de haber molestado a los vecinos con humo.

Además el individuo acusaba a los elementos de haber cortado la luz a la comunidad y de llevarse a su hermano y a su nuera sin motivo alguno, acusando a las autoridades de “asesinos”.

En un segundo video filtrado en redes sociales, se escucha al mismo individuo aludiendo que las autoridades desaparecen gente y que son corruptos. Además, acusó que tras haber contactado a la Marina después de tres horas para esclarecer los hechos, nunca llegó y solo hicieron presencia más elementos de la policía estatal.

El en vivo mostró el modo de operar de los elementos de seguridad en Sinaloa, pues a altas horas de la noche seguían resguardando el domicilio, en medio de la oscuridad de la calle y realizando patrullajes constantes.

El Live provocó muchas interacciones entre los internautas y desató polémicas Crédito: RRSS

Tras los hechos, se desconoce la identidad de las personas presuntamente privadas de la libertad y ninguna autoridad ha esclarecido los hechos ni se ha pronunciado tras las presuntas acusaciones.

Políticos reconocen labor de Sheinbaum por controlar acciones del crimen organizado en Sinaloa

El respaldo a la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa por la mandataria Claudia Sheinbaum ha sido enfático por parte de la diputada federal de Morena Merary Villegas Sánchez. La legisladora subrayó que el gobierno actual enfrenta al crimen organizado de manera directa, sin pactos ni acuerdos, y que la lucha se realiza “por parejo” contra todos los grupos delictivos, en contraste con lo que, según su visión, ocurrió en administraciones anteriores.

En un contexto marcado por la violencia y la preocupación ciudadana, Villegas Sánchez defendió la legitimidad social de la estrategia y la determinación de la presidenta para abordar un problema que calificó de complejo y de gran magnitud.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánSSPESeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Novia de B-King, cantante asesinado en México, comparte videos de sus últimos momentos juntos: “No puedo con este dolor”

El cadáver del cantante fue hallado junto a los restos de su colega, Regio Clown, en un tramo carretero de Cocotitlán, Edomex

Novia de B-King, cantante asesinado

Dejó a su bebé al cuidado de su amiga y junto con ella terminó vinculada a proceso por la muerte del menor

La investigación reveló que ambas tenían problemas de adicción y no podían cuidar al bebé

Dejó a su bebé al

Así reaccionó Kenia Os al radical cambio de look de Peso Pluma mientras fans del cantante están inconformes

Una imagen, un emoji y cientos de comentarios anticipan una nueva era para el ícono de los corridos tumbados

Así reaccionó Kenia Os al

Cómo usar SAT Móvil para revisar tu Buzón Tributario y declaraciones fiscales

La aplicación se ha convertido en una herramienta indispensable para los contribuyentes mexicanos

Cómo usar SAT Móvil para

Ácido acetilsalicílico o aspirina: estos son los órganos vitales que más daña su uso prolongado y que pocos saben

El consumo indiscriminado de medicamentos de venta libre puede tener repercusiones graves para la salud

Ácido acetilsalicílico o aspirina: estos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Naasón Joaquín, líder de La

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

Gobierno de Veracruz pide a edil de Colipa explicar su presencia en rancho del sobrino de Caro Quintero

Detienen a “Koki”, segundo al mando del “Comandante Cromo”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Tras ataques armados, Rocha Moya buscará rehabilitar la economía y vida nocturna en Navolato

Encuentran con vida a Frany Arteaga y otras seis personas reportadas como desaparecidas en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Superman llega a HBO Max

Superman llega a HBO Max México y lidera el top 10 de las películas más vistas

Novia de B-King, cantante asesinado en México, comparte videos de sus últimos momentos juntos: “No puedo con este dolor”

Así reaccionó Kenia Os al radical cambio de look de Peso Pluma mientras fans del cantante están inconformes

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

¡Miles correrán por los niños! La Carrera Juguetón 2025 en Paseo de la Reforma promete récord de sonrisas y emociones

DEPORTES

WWE Worlds Collide bate récord

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana

Exfutbolista campeón del Mundo con España ve a México como uno de los favoritos en el Mundial 2026

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental