Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Imagen ilustrativa - El operativo presuntamente resultó en el arresto de dos personas. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

La tarde del pasado 22 de septiembre fue escenario de una movilización de seguridad en la privada Santa Sofía, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Pues, elementos policiacos reportaron a un individuo atrincherado en una casa que grababa el operativo de seguridad por medio de un Live de TikTok.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hecho ocurrió el día de ayer (al rededor de las 18:00 horas) y a pesar del temor de la ciudadanía, el individuo no representaba ningún riesgo para los vecinos de la zona.

“La SSPE de Sinaloa informa que este 22 de septiembre, el Grupo Interinstitucional llevó a cabo recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el fraccionamiento Santa Sofía de la ciudad capital, actividad que no representa riesgo para los habitantes de dicho sector.

“Las acciones se realizan siguiendo los protocolos de ley y respetando los derechos humanos de las personas”, se lee en el comunicado emitido.

El live llegó a tener miles de vistas mientras las autoridades se encontraban afuera del domicilio Crédito: RRSS

En el video transmitido en la red social, se escucha a dos masculinos discutiendo con las autoridades estatales que se encontraban resguardando una propiedad. Además, se escucha que los civiles acusaban a los uniformados de haber molestado a los vecinos con humo.

Además el individuo acusaba a los elementos de haber cortado la luz a la comunidad y de llevarse a su hermano y a su nuera sin motivo alguno, acusando a las autoridades de “asesinos”.

En un segundo video filtrado en redes sociales, se escucha al mismo individuo aludiendo que las autoridades desaparecen gente y que son corruptos. Además, acusó que tras haber contactado a la Marina después de tres horas para esclarecer los hechos, nunca llegó y solo hicieron presencia más elementos de la policía estatal.

El en vivo mostró el modo de operar de los elementos de seguridad en Sinaloa, pues a altas horas de la noche seguían resguardando el domicilio, en medio de la oscuridad de la calle y realizando patrullajes constantes.

El Live provocó muchas interacciones entre los internautas y desató polémicas Crédito: RRSS

Tras los hechos, se desconoce la identidad de las personas presuntamente privadas de la libertad y ninguna autoridad ha esclarecido los hechos ni se ha pronunciado tras las presuntas acusaciones.

Políticos reconocen labor de Sheinbaum por controlar acciones del crimen organizado en Sinaloa

El respaldo a la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa por la mandataria Claudia Sheinbaum ha sido enfático por parte de la diputada federal de Morena Merary Villegas Sánchez. La legisladora subrayó que el gobierno actual enfrenta al crimen organizado de manera directa, sin pactos ni acuerdos, y que la lucha se realiza “por parejo” contra todos los grupos delictivos, en contraste con lo que, según su visión, ocurrió en administraciones anteriores.

En un contexto marcado por la violencia y la preocupación ciudadana, Villegas Sánchez defendió la legitimidad social de la estrategia y la determinación de la presidenta para abordar un problema que calificó de complejo y de gran magnitud.