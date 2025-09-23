México

Gobierno de México anuncia nuevas reglas del T-MEC para paneles binacionales de disputas comerciales

La integración de especialistas y plazos definidos busca equilibrar los intereses de los productores frente a prácticas desleales

Por Carlos Salas

Guardar
Marcelo Ebrard ya oficializó el
Marcelo Ebrard ya oficializó el documento presentado este martes 23 de septiembre por el Diario Oficial de la Federación. REUTERS/Henry Romero

La entrada en vigor de nuevas reglas para los paneles binacionales encargados de revisar casos de dumping y subsidios prohibidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) marca un hito en la gestión de disputas comerciales entre los tres países.

El acuerdo, firmado por el secretario de Economía de México Marcelo Ebrard y publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un marco renovado para la resolución de conflictos que afectan a industrias clave en la región.

El anuncio de la publicación de estas reglas se realizó de manera simultánea en los tres países miembros del T-MEC. Mientras que en México el documento apareció en el DOF, en Canadá se difundirá a través de la Canada Gazette y en Estados Unidos mediante el Federal Register.

Asimismo, el acuerdo da a conocer las Reglas de Procedimiento del artículo 10.12, que regula la revisión ante un panel binacional, y responde a la necesidad de contar con mecanismos claros y eficientes para abordar disputas relacionadas con derechos antidumping (una práctica desleal de comercio) y compensatorios.

Las nuevas medidas buscan un
Las nuevas medidas buscan un camino decisivo más justo para las tres naciones. (Reuters)

Los paneles binacionales, previstos en el T-MEC, sustituyen la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios. Cuando una de las partes (México, Estados Unidos o Canadá) no está conforme con la imposición de una nueva cuota antidumping o compensatoria por parte de la autoridad nacional de otro país, puede solicitar la conformación de un panel binacional.

Este panel, integrado por cinco especialistas, tiene la tarea de revisar la resolución en cuestión y determinar si se ajusta a las disposiciones jurídicas del país importador.

En búsqueda de una medida más justa y beneficiosa para todos los países

El objetivo de estos paneles es garantizar una revisión justa, expedita y económica de las resoluciones definitivas. Las reglas establecen que los paneles deben emitir una decisión en un plazo máximo de 315 días desde el inicio del procedimiento, lo que busca agilizar la resolución de disputas y brindar mayor certidumbre a los sectores involucrados.

Los derechos antidumping y compensatorios desempeñan un papel central en la protección de la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales. La cuota antidumping se aplica cuando un producto importado se vende por debajo de su valor normal, mientras que la cuota compensatoria responde a la existencia de subsidios estatales al exportador. Ambas medidas buscan equilibrar la competencia y evitar daños a los productores locales.

Página oficial del Gobierno de
Página oficial del Gobierno de México para mandar comentarios relacionados con el T-MEC. (FOTO: Captura de pantalla)

En cuanto a la integración de los paneles, el T-MEC estipula que los países miembros deben elaborar y mantener una lista de al menos 75 candidatos, con un mínimo de 25 por cada país. Se da preferencia a individuos que sean jueces o hayan ocupado ese cargo, y todos los candidatos deben ser nacionales de México, Estados Unidos o Canadá.

De acuerdo con el Diario Oficial, la selección de los panelistas se realizará mediante consultas entre las partes, lo que refuerza la imparcialidad y la experiencia técnica de los integrantes de los paneles.

Finalmente, el procedimiento de revisión ante un panel binacional se inicia a solicitud de una de las partes implicadas, que puede pedir la revisión de una resolución definitiva sobre derechos antidumping o compensatorios emitida por la autoridad investigadora competente del país importador.

El panel examina el expediente administrativo y determina si la resolución se ajusta a las leyes, antecedentes legislativos, reglamentos, prácticas administrativas y precedentes judiciales pertinentes del país en cuestión, tal como lo haría un tribunal nacional.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los países del T-MEC refuerzan su compromiso con la transparencia y la equidad en la resolución de disputas comerciales, estableciendo un mecanismo que busca proteger los intereses de sus industrias y mantener la estabilidad en el comercio regional.

Temas Relacionados

T-MECPaneles binacionalesAntidumpingMarcelo EbrardDiario Oficial de la FederaciónDisputas comercialesmexico-noticias

Más Noticias

Colectivos feministas convocan a marcha 28S en CDMX para exigir despenalización del aborto: dónde y a qué hora será

La marcha se realizará en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

Colectivos feministas convocan a marcha

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Carlos Manzo pidió al gobierno estatal y federal su apoyo para enfrentar la inseguridad en el municipio

Alcalde de Uruapan advierte un

Festival de Tango México 2025 en CDMX: cuándo y dónde, incluye develación de Mural en homenaje a Carlos Gardel

En esta edición se llevará a cabo el Primer Campeonato Internacional

Festival de Tango México 2025

Estudiante de CCH Sur denuncia amenazas y clima de inseguridad tras reciente asesinato el plantel | Video

Ante el incidente violento registrado en la escuela, un estudiante difundió un video en el señala a las autoridades por no tomar medidas al respecto

Estudiante de CCH Sur denuncia

La espada de Cortés, el anillo de Maximiliano y el primer autorretrato de Frida Kahlo: la colección de arte que dejó Mauricio Fernández

El empresario y político contaba con una colección de arte de más de 3 mil 500 piezas

La espada de Cortés, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan advierte un

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

Hallan en autobús compartimento oculto con 50 paquetes de heroína y fentanilo en Sonora

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Dalilah Polanco de

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

“El día que quieras”: René Franco reta a Ricardo Pérez a un cara a cara tras burlarse de los programas de espectáculos

Elaine Haro tras su salida de “La Casa de los Famosos México 3”: “Aprendí a no tomarme las cosas personales”

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aaron Mercury “se gustan” en La Casa de los Famosos México | VIDEO

DEPORTES

¡De vuelta a la F1!

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

FC Juárez vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

¿Premio o castigo? Chivas reporta baja de ‘Chicharito’ Hernández en partido vs Necaxa

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana