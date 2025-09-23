México

Confirman caída de helicóptero de la CFE que se perdió del radar en Jalisco: dos personas fallecieron

La aeronave realizaba inspecciones en San Sebastián del Oeste cuando desapareció

Por Ale Huitron

Fotografía de archivo de trabajadores
Fotografía de archivo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Campeche (México). EFE/Cuahtémoc Moreno

Autoridades confirmaron el desplome de un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que desapareció del radar este lunes cuando realizaba labores de inspección en la zona serrana de San Sebastián del Oeste en el estado de Jalisco.

La Vocería de Protección Civil de Jalisco confirmó a Infobae México que la localización del aeronave en una zona cercana a la localidad de La Virgencita, en San Sebastián Oeste, alrededor de las 15:00 horas, en la que confirmó que tanto el piloto como el mecánico que se encontraban a bordo fallecieron.

Además, detalló que se trata de un helicóptero subcontratado por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no pertenecía a su flotilla de aeronaves.

De acuerdo con Protección Civil Estatal, el helicóptero salió de Tepic, Nayarit, y se dirigía hacia el municipio de Talpa para recoger a personal de la CFE y llevar a cabo la evaluación de unas líneas eléctricas, sin embargo, se perdió comunicación con ellos cuando se encontraban al suroeste de San Sebastián del Oeste.

Labores de rescate y localización
Labores de rescate y localización por parte de Protección Civil Jalisco tras perder comunicación con el helicóptero. Foto: Protección Civil Jalisco

*Información en desarrollo...

