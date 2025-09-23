México

Colectivos feministas convocan a marcha 28S en CDMX para exigir despenalización del aborto: dónde y a qué hora será

La marcha se realizará en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

Por Fernanda López-Castro

FOTO DE ARCHIVO Mujeres protestan
FOTO DE ARCHIVO Mujeres protestan en apoyo al acceso al aborto seguro y legal para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro, en Buenos Aires, Sep 28, 2023. REUTERS/Mariana Nedelcu

Colectivos y activistas feministas convocaron a una marcha en la Ciudad de México por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemora cada 28 de septiembre.

De acuerdo con la convocatoria, publicada por el colectivo We R Women on fire, la marcha se realizará para exigir la despenalización del aborto en todo el país, pues aún fata que este tema se legisle en estados como Guanajuato, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros.

“Exigimos juntas la despenalización del aborto en todo el país, así como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, se lee en la convocatoria.

¿Cuándo y dónde será la marcha en CDMX?

El colectivo feminista indicó que la marcha será el domingo 28 de septiembre en la zona centro de la capital del país.

El punto de reunión será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y la avenida Morelos, colonia Juárez, a las 13:00 horas.

Sin embargo, precisó que los contingentes saldrán hacia el Zócalo capitalino a las 14:00 horas.

La exigencia será: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

En 2025, el aborto es legal en 12 estados de México: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes y Jalisco.

En estos estados las mujeres pueden interrumpir su embarazo de manera legal y segura.

En el resto del país, el aborto sigue penalizado salvo en casos específicos como violación, riesgo para la salud de la mujer o malformaciones del feto. La legislación sobre el aborto varía según cada entidad federativa, por lo que los derechos y procedimientos pueden diferir en cada estado.

