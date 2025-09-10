FGR y Defensa aseguran 31 mil litros de hidrocarburo en Tototlán, Jalisco, no hay detenidos

La FGR y la Guardia Nacional aseguraron 23,850 litros de hidrocarburo en un cateo en Tototlán, Jalisco (FGR)

En una operación coordinada en el municipio de Tototlán, Jalisco, autoridades federales lograron el aseguramiento de aproximadamente 31 mil litros de hidrocarburo en la comunidad de Coina Grande, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron tomas clandestinas conectadas a dos tractocamiones, cuatro cisternas y varios depósitos de combustible abandonados en la zona.

El hallazgo se registró durante un patrullaje de rutina, no arrojó personas detenidas en el lugar, afirmó la Sedena en el parte oficial recogido por la FGR. Tras la intervención, lo asegurado fue trasladado y puesto bajo resguardo del Ministerio Público Federal (MPF) para su análisis y resguardo mientras se integra la carpeta de investigación por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco precisó que las diligencias continúan para determinar la identidad de los responsables de la presunta extracción y transporte ilícito del combustible, de acuerdo con el reporte oficial difundido este miércoles. “Se integra una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables”, indicó la fiscalía, que también reiteró su compromiso para combatir prácticas que afectan la seguridad energética y la legalidad en el transporte de combustibles.

Durante el proceso de aseguramiento se notificó que los vehículos estaban despoblados y no se localizó a ninguna persona en los alrededores de las tomas clandestinas, por lo que el caso sigue en etapa de investigación. Las autoridades federales recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar posibles delitos de robo o manejo ilegal de hidrocarburos de manera anónima, señalando que cualquier denuncia puede realizarse a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365 y 800 00 85 400, así como a los correos electrónicos oficiales proporcionados por la fiscalía en Jalisco.

“La FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal,” establece el comunicado, se reiteró además que el operativo formará parte de acciones de inteligencia que buscan reducir el impacto del robo de hidrocarburos en la región. Hasta el momento, la autoridad federal no ha revelado más detalles sobre la posible procedencia del hidrocarburo ni las rutas utilizadas para su traslado.

La carpeta de investigación seguirá abierta hasta determinar responsabilidades, en tanto los materiales y vehículos permanecerán bajo resguardo del MPF por instrucción de la Fiscalía General de la República y en cumplimiento de la ley aplicable.