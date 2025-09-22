Pasajeros reportan retrasos en el servicio del Tren Suburbano; esta es la razón

Aglomeraciones de personas se reportaron en todas las estaciones del Tren Suburbano la mañana de este lunes 22 de septiembre. Crédito: X/@Huesillo82/@Enrique_FrAg

Pasajeros del Tren Suburbano manifestaron que el servicio de este transporte público que atraviesa el Estado de México y la Ciudad de México ha presentado considerables retrasos en todas las estaciones.

Lo anterior provocó aglomeraciones de usuarios en varias de sus estaciones, principalmente en las terminales: Buenavista y Cuautitlán. También en otros sitios como Lechería y Ferrería se reportaron numerosas personas en la zona de andenes.

Desde las primeras horas de este lunes, los pasajeros indicaron que los trenes tardaban en arribar a las estaciones, lo que generó la molestia entre usuarios, quienes reportaron más de una hora de espera.

Ante esto, por medio de las redes sociales oficiales, el servicio del Tren Suburbano notificó la razón por la cual los convoys no arribaban a las estaciones y la espera de estos era larga.

El servicio del Tren Suburbano ha presentado retrasos importantes desde este lunes 22 de septiembre. (Crédito: X/@vannghoulette)

Señaló que el retraso del servicio en el Tren Suburbano era por trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales se están llevando a cabo.

Indicó que algunos usuarios reportaron que se les está cobrando un doble pasaje, el cual se les será reembolsado, además de que se les dará una bonificación de un viaje largo.

Asimismo, mencionó que el equipo del Tren Suburbano está trabajando en este momento con urgencia para minimizar las afectaciones. De igual manera, pidió una disculpa a los pasajeros que se vieron afectados por los retrasos generados la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre en todas las estaciones del transporte público.

El Tren Suburbano informó sobre los retrasos reportados por pasajeros. Foto: X/@Suburbanos.

Suburbano anuncia trabajos de conexión para el AIFA

El pasado viernes 19 de septiembre, por medio de un comunicado oficial, el servicio del Tren Suburbano informó que se llevarían a cabo trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA.

Agregó que esto ocasionará variaciones en la frecuencia de trenes. Indicó que el servicio operaría con trenes dobles durante algunos días y dio a conocer las fechas.

De acuerdo con la información proporcionada por este medio de transporte público, sería del sábado 20 hasta el jueves 25 de septiembre.

“Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, notificó el medio de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Del sábado 20 al jueves 25 de septiembre se llevarán a cabo estos trabajos, informó el Tren Suburbano. Foto: X/@Suburbanos.

Pasajeros afectados indicaron que hasta el momento desconocen la fecha y el cómo se les será otorgada la bonificación mencionada anteriormente. De igual manera, reportaron que llegaron tarde a sus trabajos y escuelas debido a los retrasos del Tren Suburbano por la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre.