México

Pasajeros reportan retrasos en el servicio del Tren Suburbano; esta es la razón

El medio de transporte público que corre de Buenavista a Cuautitlán pidió disculpas a los usuarios que se vieron afectados

Por Omar Martínez

Guardar
Aglomeraciones de personas se reportaron
Aglomeraciones de personas se reportaron en todas las estaciones del Tren Suburbano la mañana de este lunes 22 de septiembre. Crédito: X/@Huesillo82/@Enrique_FrAg

Pasajeros del Tren Suburbano manifestaron que el servicio de este transporte público que atraviesa el Estado de México y la Ciudad de México ha presentado considerables retrasos en todas las estaciones.

Lo anterior provocó aglomeraciones de usuarios en varias de sus estaciones, principalmente en las terminales: Buenavista y Cuautitlán. También en otros sitios como Lechería y Ferrería se reportaron numerosas personas en la zona de andenes.

Desde las primeras horas de este lunes, los pasajeros indicaron que los trenes tardaban en arribar a las estaciones, lo que generó la molestia entre usuarios, quienes reportaron más de una hora de espera.

Ante esto, por medio de las redes sociales oficiales, el servicio del Tren Suburbano notificó la razón por la cual los convoys no arribaban a las estaciones y la espera de estos era larga.

El servicio del Tren Suburbano ha presentado retrasos importantes desde este lunes 22 de septiembre. (Crédito: X/@vannghoulette)

Señaló que el retraso del servicio en el Tren Suburbano era por trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales se están llevando a cabo.

Indicó que algunos usuarios reportaron que se les está cobrando un doble pasaje, el cual se les será reembolsado, además de que se les dará una bonificación de un viaje largo.

Asimismo, mencionó que el equipo del Tren Suburbano está trabajando en este momento con urgencia para minimizar las afectaciones. De igual manera, pidió una disculpa a los pasajeros que se vieron afectados por los retrasos generados la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre en todas las estaciones del transporte público.

El Tren Suburbano informó sobre
El Tren Suburbano informó sobre los retrasos reportados por pasajeros. Foto: X/@Suburbanos.

Suburbano anuncia trabajos de conexión para el AIFA

El pasado viernes 19 de septiembre, por medio de un comunicado oficial, el servicio del Tren Suburbano informó que se llevarían a cabo trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA.

Agregó que esto ocasionará variaciones en la frecuencia de trenes. Indicó que el servicio operaría con trenes dobles durante algunos días y dio a conocer las fechas.

De acuerdo con la información proporcionada por este medio de transporte público, sería del sábado 20 hasta el jueves 25 de septiembre.

“Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, notificó el medio de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Del sábado 20 al jueves
Del sábado 20 al jueves 25 de septiembre se llevarán a cabo estos trabajos, informó el Tren Suburbano. Foto: X/@Suburbanos.

Pasajeros afectados indicaron que hasta el momento desconocen la fecha y el cómo se les será otorgada la bonificación mencionada anteriormente. De igual manera, reportaron que llegaron tarde a sus trabajos y escuelas debido a los retrasos del Tren Suburbano por la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre.

Temas Relacionados

Tren SuburbanoSuburbanoEdomexEstado de MéxicoCDMXBuenavistaCuautitlànmexico-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro condena asesinato de músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown en México

Ambos cantantes habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre

Gustavo Petro condena asesinato de

Valor de cierre del euro en México este 22 de septiembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

El atleta paralímpico sumó la segunda medalla para México en este campeonato de paranatación

Ángel Camacho gana medalla de

UNAM condena ataque en el CCH Sur: “Presunto responsable fue puesto a disposición de autoridades”

Uno de los agredidos perdió la vida

UNAM condena ataque en el

México: cotización de cierre del dólar hoy 22 de septiembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gran final

Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

José Luis García enfrenta las cámaras y da detalles del fatal accidente de su exesposa Débora Estrella: “Lo tengo que informar”

Sergio Maya arrasa en ‘México Canta’ y llega imparable a la gran final

DEPORTES

Ángel Camacho gana medalla de

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”