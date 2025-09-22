Desalojan CCH Sur de la UNAM: alumno asesinó a compañero con navaja y luego se lanzó de edificio

Este es el CCH que pide más aciertos para entrar Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0

La tarde de este lunes 22 de septiembre, alumnos y personal del CCH Sur de la UNAM fueron evacuados después de que se reportara una presunta agresión con arma blanca, incidente que dejó una persona muerta y dos lesionados.

Policías de la Secretaría de Seguridad se presentó al plantel, ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, donde se reportó un herido.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad, un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Como consecuencia del ataque, el alumno perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable, situación que también dejó lesionado al personal del plantel, por lo que fue llevado a un hospital.

Reportan agresiones en el interior del CCH sur Credito: momazos_cch_sur

Las autoridades capitalinas detallaron que el agresor cintentó huir y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.

Alrededor de las 13 horas, una ambulancia llegó al plantel mientras policías acordonaban la zona.

*Información en desarrollo