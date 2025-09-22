México

Desalojan CCH Sur de la UNAM: alumno asesinó a compañero con navaja y luego se lanzó de edificio

Una ambulancia llegó al plantel poco después de las 13 horas

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Este es el CCH que
Este es el CCH que pide más aciertos para entrar Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0

La tarde de este lunes 22 de septiembre, alumnos y personal del CCH Sur de la UNAM fueron evacuados después de que se reportara una presunta agresión con arma blanca, incidente que dejó una persona muerta y dos lesionados.

Policías de la Secretaría de Seguridad se presentó al plantel, ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, donde se reportó un herido.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad, un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Como consecuencia del ataque, el alumno perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable, situación que también dejó lesionado al personal del plantel, por lo que fue llevado a un hospital.

Reportan agresiones en el interior del CCH sur Credito: momazos_cch_sur

Las autoridades capitalinas detallaron que el agresor cintentó huir y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.

Alrededor de las 13 horas, una ambulancia llegó al plantel mientras policías acordonaban la zona.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

CCH SurUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Senado de la República reconocerá a Silvia Molina con el Premio Rosario Castellanos 2024

La entrega se realizará el 30 de septiembre en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma; el programa incluye discursos y semblanza sobre la obra de Rosario Castellanos, así como participación de autoridades federales

Senado de la República reconocerá

¿Qué tan bueno es el jugo de naranja para la salud?

Esta bebida es parte del desayuno, pero puede contribuir a ganar cierto bienestar

¿Qué tan bueno es el

Asesinan al exalcalde de Burgos, Tamaulipas, Jorge Eleazar Galván García

El reciente crimen ha intensificado la presión social y política para que las autoridades estatales den respuestas efectivas ante la ola de violencia en la región

Asesinan al exalcalde de Burgos,

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 22 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy se suma a

Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

José Luis García enfrenta las cámaras y da detalles del fatal accidente de su exesposa Débora Estrella: “Lo tengo que informar”

Sergio Maya arrasa en ‘México Canta’ y llega imparable a la gran final

Memo Ríos hace chiste sobre Programas del Bienestar y le llueven críticas en lugar de aplausos

DEPORTES

¡Su primera goleada en Chipre!

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”

La agenda deportiva de Santiago Giménez, Edson Álvarez y demás mexicanos en Europa