México

Los edificios con estas características son más vulnerables a sismos, según expertos de la UNAM

La CDMX es la única ciudad en el mundo donde los edificios deben resistir sismos de hasta dos minutos

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Las edificaciones en esquinas y
Las edificaciones en esquinas y con planta baja débil presentan mayor riesgo de colapso durante los terremotos. Credito: Max Alonso - Infobae

En este mes de septiembre se conmemoraron 40 años del terremoto de magnitud 8.1 que azotó a la Ciudad de México y una de las grandes enseñanzas en materia de protección civil sigue siendo la implementación de la alerta sísmica.

Aún así, expertos de la UNAM explicaron que la complejidad del ciclo sísmico en la Ciudad de México ha superado las previsiones de la comunidad científica.

Los científicos han advertido que la capital enfrenta desafíos únicos a nivel mundial por la frecuencia y duración de los movimientos telúricos que la afectan.

En el marco del coloquio “Sismo de 1985. 40 años. Evolución del conocimiento”, los especialistas analizaron los avances en la comprensión de los terremotos y la respuesta de las edificaciones.

La modificación estructural no supervisada
La modificación estructural no supervisada de edificios incrementa la vulnerabilidad ante sismos, advierte la UNAM. (Minuto 30)

Eduardo Reinoso Angulo, investigador del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, subrayó que la capital mexicana es la única ciudad en el mundo donde los edificios deben resistir sismos de hasta dos minutos y una cantidad inusual de temblores que pueden originarse desde Jalisco hasta Chiapas.

Estos son los edificios con más riesgo de colapsar durante un sismo

Reinoso Angulo explicó que, desde 1985, colaboran con el Instituto de Geofísica (IGf) y han determinado que la amplificación de las ondas sísmicas en la zona del antiguo lago —donde antes existía agua— es similar, independientemente del origen del sismo.

El especialista recordó que hace cuarenta años se comprobó que muchos edificios soportan más de lo que se pensaba, aunque no todos lo logran.

Reinoso Angulo detalló que las construcciones ubicadas en esquinas, con dos muros traseros, presentan un movimiento excesivo y tienden a colapsar. Además, aquellas con una planta baja débil resultan especialmente vulnerables, sin importar la duración del sismo.

El gobierno capitalino alista inversión para edificios afectados por sismos. Crédito: X | @GobCDMX

Cuando ambos factores coinciden —asimetría de esquina alta y planta baja débil— el riesgo de colapso se incrementa considerablemente.

En 2017, uno de cada tres edificios con estas características colapsó en la zona de la Ciudad de México que sufrió mayores daños, advirtió el investigador.

El caso del edificio de Viaducto Miguel Alemán 106, que se derrumbó en 2017, ilustra la gravedad de las modificaciones estructurales no supervisadas.

Reinoso Angulo señaló que originalmente la construcción contaba con muros que posteriormente fueron retirados, y afirmó: “Este es un caso de cientos que hemos detectado. Es un problema de irresponsabilidad de los dueños que nadie verifica”.

A pesar de estos desafíos, los avances tecnológicos y científicos han sido significativos.

Reinoso Angulo destacó que la capital mexicana es prácticamente la única ciudad donde un ingeniero puede calcular los espectros de diseño sísmico con solo seleccionar el sitio en un mapa digital, resultado de décadas de investigación.

Además, anunció que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica publicará este año un software que permitirá realizar estos cálculos para todo el territorio nacional. El investigador añadió que actualmente es posible simular sismos como si ocurrieran en el presente y estimar las pérdidas potenciales.

Temas Relacionados

sismomexico-noticiasSSNTerremoto en MéxicoSismo en México

Más Noticias

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

El futbolista de 21 años salió en camilla durante el partido contra Monterrey en el Estadio BBVA

América confirmó que Dagoberto Espinoza

Cuáles son las propiedades curativas del té de romero

Esta infusión brinda importantes beneficios a la salud

Cuáles son las propiedades curativas

Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro de CDMX; suspenden servicio temporalmente

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 22 de septiembre en la estación Copilco, de la ruta que va de Universidad a Indios Verdes

Persona se arroja a zona

Fallece adolescente de 14 años por presunta negligencia de cirugía estética en Durango

La menor de edad ingresó al hospital por problemas de índole respiratoria

Fallece adolescente de 14 años

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea 3 reanuda servicio tras rescatar a una persona que cayó a las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes, exesposa de B

Marcela Reyes, exesposa de B King, DJ colombiano encontrado sin vida, denuncia amenazas de muerte

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: no hay prueba del líder este lunes

Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

José Luis García enfrenta las cámaras y da detalles del fatal accidente de su exesposa Débora Estrella: “Lo tengo que informar”

DEPORTES

Ángel Camacho gana medalla de

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”