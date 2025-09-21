“Quieren que nuestro movimiento fracase”, advierte Claudia Sheinbaum en Tabasco, destaca trabajo de AMLO

Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado durante la administración del exmandatario López Obrador. (Foto: Gobierno de México)

En su gira por Tabasco, la tarde de este 20 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, a pesar de la existencia de sectores que apuestan por el fracaso del movimiento de transformación, “su Presidenta no se rinde”, tras rumores de una posible desvinculación de a quien llama su mentor, la mandataria destacó el trabajo realizado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que tras 36 años del periodo al que llamó “la oscura noche neoliberal que vivió México”, “en el 2018, el pueblo de México tomó una valiente y gran decisión: cambiar, transformar, iniciar una etapa de revolución pacífica de nuestro país”.

La mandataria reiteró, “quiero decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno. Falta mucho por hacer en nuestro país, pero sepan que su Presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha”.

“Andrés Manuel López Obrador, el mejor Presidente que ha tenido nuestro país; desde sus primeros momentos que luchó junto a los indígenas en su estado, las grandes marchas, los éxodos que hizo por la democracia en contra del fraude electoral, su dirigencia siempre, su ejemplo”, resaltó Sheinbaum.

Información en desarrollo...