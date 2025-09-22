México

Internautas tunden a Imelda Tuñón tras interpretar “Con otra” de Cazzu

La viuda de Julián Figueroa confesó que se equivocó en la letra al inicio del número musical

Por Cinthia Salvador

La viuda de Julián Figueroa confesó que se equivocó en la letra al inicio del número musical. (Captura de pantalla @imetunon)

Imelda Tuñón se encuentra en el centro de la polémica tras interpretar “Con otra”, el tema de Cazzu, durante su presentación en “La Academia VLA”. La actuación de la viuda de Julián Figueroa generó una ola de reacciones, tanto por parte del jurado del concurso como en redes sociales, donde las críticas superaron a los elogios.

De acuerdo con lo exhibido durante la transmisión, Imelda Tuñón eligió como carta de presentación la popular canción lanzada este año por Julieta Cazzuchelli, una de las voces más sonadas en el género urbano. El jurado cuestionó la potencia y el estilo de la cantante, coincidiendo en que la interpretación “se quedó corta” frente a la original.

Al finalizar su número musical, Imelda aprovechó para dedicar su actuación “Por todas las mamis solteras y autónomas”, mensaje que dividió aún más la opinión del público. Pese a esta dedicatoria, fue nominada tras su interpretación, lo que aumentó la controversia sobre su estadía en el certamen de televisión.

Imelda Tuñón causa polémica al interpretar “Con otra” de Cazzu en La Academia VLA. (vengalaalegria)

“Esta canción no exige mucho, la afinación estuvo terrible, sobre todo al principio (...) Necesitas tomar clases de canto con una figura bonita no basta. La afinación solo se consigue estudiando”, expresó una de las juezas, María del Sol.

Mientras que Sylvia Pantoja le exigió tomarse en serio la competencia: “Para mí empezaste súper desafinada, te ha temblado el micrófono muchísimo, la voz también... te he visto insegura y encima elegiste o te han dado una canción muy fácil, sin riesgo”.

Al final las juezas revelaron los votos que le otorgaban a su interpretación, donde Imelda obtuvo 2, 3 y 1 como calificación. Siendo la participante más baja y convirtiéndose así en una de las nominadas en riesgo de eliminación.

Imelda fue una de las nominadas tras obtener una baja calificación por su interpretación. (Captura de pantalla YouTube Venga la Alegría)

Por su parte, Tuñón argumentó que su afinación fue debido a que se equivocó en la letra de la canción. “Si me equivoqué en la entrada, me equivoqué en la letra”, confesó. “Para mí perder la letra es un tema para mi afinación porque es un tema de inseguridad muy fuerte”.

En el entorno digital, las reacciones no tardaron en intensificarse. Usuarios en distintas plataformas recalcaron que la exnuera de Maribel Guardia habría intentado igualar el estilo de Cazzu, perdiendo autenticidad en el proceso. “Solo la invitan por la polémica”, “¿No le dará vergüenza?”, “No entiende que no sabe cantar”, “Que se dedique a otra cosa”, “Se está ahogando con la canción”, fueron algunos de los mensajes que usuarios comentaron en redes sociales.

