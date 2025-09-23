La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

Los participantes de La Casa de los Famosos México 3 viven su novena semana de encierro en donde las emociones están más intensas que nunca, ya que todos quieren llegar a la gran final el próximo 5 de octubre.
La Casa de los Famosos México 3 volvió a romper marcas de audiencia en su octava Gala de Eliminación. Millones de personas siguieron la transmisión dominical y fueron testigos de la salida del actor y comediante José Luis Rodríguez, “El Guana”, quien se convirtió en el octavo expulsado de esta temporada.