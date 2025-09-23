México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

Por Armando Pereda

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Los participantes de La Casa de los Famosos México 3 viven su novena semana de encierro en donde las emociones están más intensas que nunca, ya que todos quieren llegar a la gran final el próximo 5 de octubre.

Aldo le dice a Mar que tome el cofre detrás de Dalílah en el juego por ser el primer finalista de La Casa de los Famosos México. (X/@MarianaMontoya_)
14:38 hsHoy

¿Cuántos votos provocaron la eliminación de Guana y qué audiencia registró La Casa de los Famosos México?

El integrante de “Me caigo de risa” fue el octavo participante en salir

Por Armando Pereda

El actor se convirtió en
El actor se convirtió en el octavo eliminado - Foto: Jesús Avilés/Infobae México

La Casa de los Famosos México 3 volvió a romper marcas de audiencia en su octava Gala de Eliminación. Millones de personas siguieron la transmisión dominical y fueron testigos de la salida del actor y comediante José Luis Rodríguez, “El Guana”, quien se convirtió en el octavo expulsado de esta temporada.

Leer la nota completa

