¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Veracruz, según la IA?

Coatepec es uno de los Pueblos Mágicos que la IA consideró apto para ingresar en el listado. Crédito: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO

A lo largo de Veracruz, el reconocimiento a varios de sus Pueblos Mágicos se ha fortalecido gracias al equilibrio entre su riqueza natural, su patrimonio arquitectónico y la vivencia cultural que resguardan sus calles y paisajes.

De acuerdo con el análisis realizado por ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, cinco de estos Pueblos Mágicos han sido identificados como los más atractivos de la región, tomando como referencia evaluaciones turísticas, sitios de referencia especializados y las opiniones verificadas de viajeros. La selección se ha fundamentado en cuatro parámetros: la belleza natural y arquitectónica.

El listado, presentado de menor a mayor jerarquía según los resultados de la herramienta, comienza con Orizaba en la quinta posición. Este Pueblo Mágico, situado en un entorno montañoso y a la sombra del imponente Pico de Orizaba, destaca por su combinación de historia y modernidad. Edificaciones emblemáticas como la Catedral de San Miguel Arcángel y el Palacio de Hierro reflejan claramente el esplendor histórico de la localidad. Además, la experiencia de cruzar los puentes sobre el río o abordar el teleférico suma valor a la propuesta turística.

Papantla lidera el ranking por su tradición totonaca, el ritual de los Voladores y su cercanía con la zona arqueológica de El Tajín. Foto: Cuartoscuro

En el cuarto puesto se encuentra Zozocolco de Hidalgo, un pueblo enclavado en la sierra que conserva un estilo colonial distinguible por las casas de techos de teja y calles de piedra. Su riqueza paisajística se potencia con la cercanía de dos cascadas populares: El Puente de Dios y Pozas de la Junta, ambas famosas entre quienes buscan aventuras en parajes boscosos.

La tercera posición corresponde a Xico, célebre por su marcada identidad colonial y su ambiente pintoresco. Sus calles angostas, decoradas por casas de colores vivos, junto con templos antiguos como la Parroquia de Santa María Magdalena, construyen una atmósfera acogedora. El atractivo natural del pueblo se ve realzado por rutas que serpentean entre cafetales y por la proximidad de la cascada de Texolo, considerada uno de los paisajes más imponentes de la región.

El análisis de la inteligencia artificial ubica en el segundo lugar a Coatepec, famoso por su clima templado y la conservación de su tradicional traza urbana. Mansiones de gran valor arquitectónico y avenidas bordeadas de árboles le otorgan un distintivo especial, mientras que la producción de café es la principal manifestación de la cultura local.

El Pueblo Mágico de Orizaba no destaca exclusivamente por el volcán homónimo cerca de él, también cuenta con arquitectura de importancia. (Foto: Sectur)

Coatepec está rodeado por cafetales y posee rincones como la cascada Bola de Oro, espacio natural que complementa la experiencia de quienes visitan el lugar buscando sabores auténticos y tranquilidad. Esta región, con su sinergia entre historia y naturaleza, destaca entre los Pueblos Mágicos de mayor prestigio, tanto por su cuidado ambiental como por su importancia cultural.

Coronando esta selección, Papantla emerge como el Pueblo Mágico más bonito de Veracruz según la IA de Infobae. No solo es reconocido a nivel internacional por albergar la tradición totonaca y el emblemático ritual de los Voladores, sino que su centro histórico se encuentra enriquecido con construcciones como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y numerosas casas coloniales.

Muy próximo a Papantla se sitúa El Tajín, sitio arqueológico de relevancia mesoamericana que atrae a turistas y estudiosos del patrimonio cultural. Los alrededores del pueblo, cubiertos de colinas y vegetación abundante, ofrecen un contraste natural a las actividades culturales.