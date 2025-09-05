¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Puebla, según la IA?

Chignahuapan sobresale por su laguna rodeada de vegetación y sus aguas termales. Foto: X: @TuristicoGobPue

En el estado de Puebla, la diversidad de paisajes es un verdadero tesoro natural. Valles cubiertos de neblina, montañas tapizadas de verde y cascadas que caen entre frondosa vegetación componen escenarios de inigualable belleza. Basándose exclusivamente en la riqueza natural, ScribNews, la IA de Infobae, realizó una selección de los cinco Pueblos Mágicos más destacados de la región, jerarquizando los destinos según su atractivo paisajístico.

La lista arranca con Zacatlán de las Manzanas en la quinta posición. Ubicada sobre montañas que permanecen cubiertas de neblina durante buena parte del año, la localidad es escenario de extensas depresiones verdes. Dos de sus enclaves naturales más apreciados son el Valle de Piedras Encimadas, que sorprende por sus formaciones rocosas poco comunes, y las Cascadas Quetzalapan, donde las caídas de agua se entremezclan con bosques y barrancas de considerable profundidad.

En el cuarto puesto se encuentra Chignahuapan, cuyo atributo principal está en la laguna del mismo nombre, rodeada de vegetación y frecuentemente envuelta por bancos de niebla. Sus aguas termales ofrecen espacios de relajación en pleno contacto con el entorno silvestre. Además, la Cascada de Quetzalapa (comparte el destino con Zacatlán) suma un atractivo para quienes buscan escenarios montañosos y rutas ecoturísticas.

Cuetzalan encabeza el ranking de destinos con mayor belleza natural de Puebla, según la IA de Infobae. (@SECTUR_mx)

La tercera posición en este ranking elaborado por la IA de Infobae corresponde a Pahuatlán. Situada en pleno corazón de la Sierra Norte, la localidad destaca por estar rodeada de bosques espesos y un río. El Mirador de Ahila ofrece vistas panorámicas sobre el relieve abrupto, mientras que el Puente Colgante Miguel Hidalgo sirve de acceso para apreciar la variedad de paisajes.

En el segundo peldaño se ubica Tlatlauquitepec, conocido como el “Jardín de la Sierra Poblana”. Rodeado por montañas imponentes y valles abiertos, este pueblo ofrece una experiencia visual donde predominan los paisajes cubiertos de niebla, forestas densas y ríos que invitan tanto al ecoturismo como a la aventura.

Entre sus atractivos sobresalen la Cascada de Puxtla, con saltos de agua enmarcados por árboles nativos, y el Cerro Cabezón, que ofrece perspectivas visuales de la región y se ha consolidado como un sitio para actividades al aire libre.

Tlatlauquitepec, conocido como el 'Jardín de la Sierra Poblana', es ideal para el ecoturismo y la aventura. Foto: X: @SECTUR_mx

Encabezando el listado, Cuetzalan se alza como el pueblo con mayor belleza natural según la inteligencia artificial de Infobae. Es una localidad de calles empedradas enclavada en un entorno selvático y de neblina frecuente.

Los visitantes pueden adentrarse en grutas, recorrer paisajes de cascadas como Las Hamacas y despuntar entre cafetales que tapizan la región. Su proximidad con la zona arqueológica de Yohualichan y su Jardín Botánico Xoxoctic realzan la oferta natural y paisajística.

De acuerdo con ScribNews, los cinco Pueblos Mágicos elegidos destacan porque sus escenarios representan de forma excepcional la riqueza biogeográfica del estado de Puebla, consolidándose como referentes indiscutibles para los amantes de la naturaleza y la contemplación del entorno.