México

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Jalisco, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades con paisajes más impresionantes, desde bosques de niebla hasta campos de agave, ideales para quienes buscan experiencias auténticas en la naturaleza

Por Joshua Espinosa

Guardar
Los cinco Pueblos Mágicos seleccionados
Los cinco Pueblos Mágicos seleccionados combinan naturaleza, historia y cultura en experiencias turísticas únicas. Fotos: Gobierno de Jalisco // Instagram / @dav1dambriz / @harry.dlv / @karmi_14k

El estado de Jalisco posee una riqueza natural y cultural que se materializa en sus Pueblos Mágicos, destinos donde el entorno y la historia local convergen para ofrecer experiencias únicas. De acuerdo con un análisis de ScribNews, la IA de Infobae, existen cinco localidades que sobresalen especialmente por la belleza de sus paisajes.

En el quinto lugar de los Pueblos Mágicos se encuentra Mazamitla, un pueblo enclavado en las faldas de la Sierra del Tigre. Reconocido por su clima templado y la vasta presencia de pinos y encinos, destaca como un espacio ideal para el senderismo y las actividades al aire libre. Entre sus referencias naturales, el Bosque de la Sierra del Tigre invita a recorrer caminos entre árboles frondosos, mientras que la cascada El Salto representa un punto obligado para los que buscan la posibilidad de caminar por senderos junto al agua.

El cuarto lugar de este listado de Pueblos Mágicos se ubica Talpa de Allende, cuyo atractivo principal radica en sus bosques de niebla y la vegetación exuberante que acompaña los caminos de montaña. Este ecosistema, poco común en la región, brinda panorámicas singulares y un ambiente místico, reforzado por la famosa Ruta del Peregrino.

Tequila lidera la lista por
Tequila lidera la lista por sus paisajes agaveros, reconocidos como Patrimonio Mundial y símbolo de Jalisco. (Secretaría de Turismo de México)

A través de senderos que cruzan cañadas y laderas, miles de personas transitan año con año tanto por convicciones religiosas como para apreciar los pasajes naturales que hacen de Talpa una parada memorable.

Tapalpa se posiciona en el tercer sitio, sobresaliendo entre los viajeros que buscan paisajes insólitos. Enclavado en una región de valles y bosques frondosos, Tapalpa cuenta con el Valle de los Enigmas, conocido como Las Piedrotas. Esta vasta área cubierta de monolitos gigantes constituye un fenómeno geológico poco usual, que ha servido como escenario para actividades de aventura y avistamiento de fauna local. Los alrededores del pueblo también ofrecen una notable variedad de arroyos, bosques y cascadas.

El segundo lugar lo ocupa San Sebastián del Oeste, un sitio distinguido por sus paisajes montañosos y la conservación de su entorno natural. En las cercanías se eleva el Cerro de la Bufa, un paraje que otorga vistas panorámicas de la Sierra Madre Occidental y es frecuentado tanto por senderistas como por aficionados a la fotografía.

Talpa de Allende atrae con
Talpa de Allende atrae con sus bosques de niebla y la tradicional Ruta del Peregrino. Crédito: Secretaría de Turismo de México

El municipio también es valorado por sus bosques templados, donde la vegetación autóctona y los caminos arbolados han permitido mantener un ambiente fresco y acogedor.

Encabezando la lista, Tequila es considerado por la fuente como el Pueblo Mágico con los escenarios naturales más notables del estado. Los paisajes agaveros de la región han recibido reconocimientos mundiales y forman parte del Patrimonio Mundial, extendiéndose en campos azules que resultan emblemáticos tanto para visitantes nacionales como internacionales.

La relación intrínseca entre la cultura del agave, la industria tequilera y la naturaleza circundante convierte a este municipio en un referente visual y turístico de Jalisco.

Temas Relacionados

Pueblos MágicosJaliscoTequilaMazamitlaTalpa de AllendeTapalpaSan Sebastián del OesteSierra del TigreTurismoVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

El ministro árabe se ha encargado de la planificación de la pelea de Canelo en Las Vegas

La petición que Terence Crawford

Crueldad animal: comida envenenada cobra vida de dos perros e intoxica a un vagabundo en Puebla

Las autoridades de Izúcar de Matamoros reiteraron el llamado a la responsabilidad social en el trato hacia los animales y subrayaron que estas acciones pueden desencadenar emergencias de salud pública

Crueldad animal: comida envenenada cobra

Tras más de dos años, Maribel Guardia ya decidió dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

Durante un encuentro con los medios, la artista confesó que guardará una pequeña porción de las cenizas de su hijo, simbolizando el lazo eterno que los une más allá de la vida

Tras más de dos años,

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: comienza la gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cuál será el siguiente concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Además de ‘Residente’, este mes de septiembre se tiene programado otro evento musical masivo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México

Cuál será el siguiente concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer estadounidense acusada de delincuencia

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

ENTRETENIMIENTO

Paul Stanley y Joely Bernat

Paul Stanley y Joely Bernat celebraron el primer año de su hija Victoria con tierna fiesta temática

Tras más de dos años, Maribel Guardia ya decidió dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: comienza la gala de eliminación

Localizan con vida a Marian Izaguirre en Morelia

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

DEPORTES

La petición que Terence Crawford

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026