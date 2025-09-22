Cuál es el medicamento que más daño le hace a los riñones y es consumido de forma común por muchos sin saberlo

riñones, riñón, urea, orina, estudios, medicina, diálisis, filtración, anatomía humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso generalizado de medicamentos para aliviar el dolor y reducir la inflamación forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas. Sin embargo, detrás de su aparente inocuidad, ciertos analgésicos y antiinflamatorios representan una amenaza considerable para la salud renal.

Los riñones, órganos esenciales para la filtración y eliminación de toxinas en el organismo, son particularmente sensibles a la exposición prolongada a fármacos de venta libre y de prescripción frecuente. El abuso o la automedicación con estos productos puede desencadenar un proceso conocido como nefropatía por analgésicos, que puede pasar desapercibido hasta que se presentan síntomas de insuficiencia renal o daño irreversible.

De acuerdo con información de MedlinePlus, la nefropatía por analgésicos constituye una causa relevante de afectación renal en adultos y personas con antecedentes de consumo crónico de analgésicos. La insuficiencia renal generada por estos medicamentos puede ser aguda o crónica, y conducir a tratamientos complejos como la diálisis o el trasplante. El problema surge debido a que muchas personas recurren a estos medicamentos sin tener en cuenta los riesgos asociados, especialmente cuando se consumen más allá de la dosis recomendada.

Estos órganos esenciales sirven para la filtración y eliminación de toxinas en el organismo, son particularmente sensibles a la exposición prolongada a fármacos de venta libre y de prescripción frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico: el uso extendido de antiinflamatorios no esteroideos

Entre los fármacos más implicados en el daño renal, destacan los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), grupo que incluye medicamentos ampliamente distribuidos como ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico (aspirina).

Estos compuestos se emplean de forma rutinaria para calmar dolores de cabeza, molestias musculares, artritis y otros padecimientos menores. Su acceso sin receta, la recomendación popular y su eficacia a corto plazo contribuyen a un consumo a menudo descontrolado.

Según MedlinePlus, los AINEs actúan inhibiendo ciertas enzimas relacionadas con la inflamación, pero también afectan la irrigación sanguínea de los riñones y su capacidad para eliminar desechos. El uso prolongado o a dosis elevadas incrementa la probabilidad de lesiones en las estructuras internas del riñón, incluyendo la necrosis papilar y la nefritis intersticial.

Un informe de la entidad señala que “tomar seis o más pastillas al día durante tres años eleva drásticamente el riesgo de daño renal crónico”. La automedicación ante dolores recurrentes, periodos menstruales dolorosos, lesiones deportivas y molestias articulares expone a la población a complicaciones que pasan inadvertidas hasta fases avanzadas, donde síntomas como fatiga, edema, disminución del gasto urinario o sangre en la orina se hacen presentes.

Ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico: el uso extendido de antiinflamatorios no esteroideos (AdobeStock)

De acuerdo con MedlinePlus, los factores de riesgo incluyen el uso de analgésicos con más de un principio activo y antecedentes de consumo prolongado por periodos mayores a tres años. Con frecuencia, estas situaciones se relacionan con antecedentes de dolor crónico, artritis, dolencias musculares o cuadros asociados a estrés y hábitos poco saludables.

La progresión del daño renal generalmente ocurre sin manifestaciones evidentes al inicio, por lo que es fundamental el monitoreo médico y la interrupción de los medicamentos sospechosos cuando existen antecedentes de riesgo. Las complicaciones más graves pueden evolucionar hacia insuficiencia aguda o crónica, infecciones urinarias frecuentes, hipertensión e incluso tumores.

Opciones naturales y recomendaciones para el control del dolor de los riñones

La creciente preocupación por los efectos adversos de los AINEs ha motivado la búsqueda de alternativas naturales para el alivio de molestias leves y dolores crónicos. Especialistas en nefrología y medicina integrativa insisten en que las terapias no farmacológicas, como la fisioterapia, los ejercicios de relajación, el uso de compresas frías o calientes y técnicas de meditación, pueden brindar beneficios concretos para pacientes con ciertas condiciones.

Alimentos con propiedades antiinflamatorias, como el jengibre, la cúrcuma y las frutas ricas en antioxidantes, conforman parte de las estrategias recomendadas para reducir el consumo sistemático de medicamentos. No obstante, MedlinePlus y expertos en salud subrayan que “toda modificación del tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica” para evitar complicaciones indeseadas.

riñones, riñón, urea, orina, estudios, medicina, diálisis, filtración, anatomía humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento médico regular, la educación sobre el uso racional de analgésicos y la adopción de hábitos saludables disminuyen el riesgo de daño renal a largo plazo. Ante síntomas persistentes, antecedentes de consumo crónico de AINEs o cualquier alteración en la función urinaria, la recomendación principal es consultar con profesionales de la salud que puedan orientar el abordaje más seguro.