Corte de agua CDMX: esta alcaldía tendrán afectaciones a inicios de esta semana de septiembre

Una alcaldía de la Ciudad de México tendrá una importante suspensión del suministro de agua este lunes 22 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Habrá una importante suspensión del suministro de agua durante el comienzo de esta semana de septiembre, es decir, del lunes 22.

La noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México este domingo 21 de septiembre.

La dependencia local dio a conocer la alcaldía donde se suspenderá de manera temporal el suministro de agua para este lunes 22 de septiembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones y que se mantengan prevenidos por el corte del suministro de agua previsto para la mañana y tarde de la fecha indicada en una alcaldía de la capital del país.

La población de la alcaldía Benito Juárez debe tomar previsiones. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Se trata de la alcaldía: Benito Juárez de la Ciudad de México, la cual una de las zonas, será la afectada y dejará sin suministro de agua por algunas horas de este lunes 22 de septiembre a dos colonias.

Las dos colonias afectadas que sufrirán el recorte de agua serán: Valle Centro y Valle Sur, donde se prevé una importante disminución del suministro de agua potable.

De acuerdo con la Segiagua, el recorte sucederá en un horario de 10:00 a 15:00 horas. La razón será debido a que el Pozo Parroquia 2, que alimenta estas zonas, suspenderá temporalmente su operación.

Lo anterior, por un corte en la energía eléctrica proveniente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y modernización.

Corte de agua en la alcaldía Benito Juárez. Foto: X/@SEGIAGUA.

Se prevé que después de las 15:00 horas ya se lleve a cabo la restauración en el suministro de agua la tarde de este lunes 22 de septiembre.

Consejos y recomendaciones a tomar en cuenta para la reducción y suspensión temporal del suministro de agua en CDMX

Autoridades locales han expresado en diferentes ocasiones diferentes recomendaciones a tomar en cuenta por la suspensión temporal o reducción, suministro del agua en la Ciudad de México:

- Almacenar agua potable en recipientes limpios y con tapa suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo estimado de reducción o suspensión.

- Utilizar el agua de forma racional, priorizando actividades esenciales como la higiene personal, la alimentación y el lavado de manos.

- Evitar llenado de albercas, riego de jardines o lavado de automóviles mientras dure la contingencia.

- Mantener cerradas las llaves para evitar fugas mientras no haya suministro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer los materiales para solucionar estas problemáticas del vital líquido. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

- Reforzar la limpieza de tinacos, cisternas y recipientes de almacenamiento para prevenir contaminaciones.

- Estar atento a los avisos y comunicados de las autoridades sobre el restablecimiento del servicio o la disponibilidad de pipas.

- En caso de necesitar agua de pipa, ubicar los puntos de reparto gratuitos ofrecidos por la alcaldía o el gobierno local.

- No almacenar agua en recipientes no aptos para líquidos de consumo humano, para evitar riesgos sanitarios.