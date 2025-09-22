México

Corte de agua CDMX: esta alcaldía tendrán afectaciones a inicios de esta semana de septiembre

El lunes 22 de septiembre una demarcación tendrá una reducción en el suministro de agua, informaron autoridades de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Una alcaldía de la Ciudad
Una alcaldía de la Ciudad de México tendrá una importante suspensión del suministro de agua este lunes 22 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Habrá una importante suspensión del suministro de agua durante el comienzo de esta semana de septiembre, es decir, del lunes 22.

La noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México este domingo 21 de septiembre.

La dependencia local dio a conocer la alcaldía donde se suspenderá de manera temporal el suministro de agua para este lunes 22 de septiembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones y que se mantengan prevenidos por el corte del suministro de agua previsto para la mañana y tarde de la fecha indicada en una alcaldía de la capital del país.

La población de la alcaldía
La población de la alcaldía Benito Juárez debe tomar previsiones. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Se trata de la alcaldía: Benito Juárez de la Ciudad de México, la cual una de las zonas, será la afectada y dejará sin suministro de agua por algunas horas de este lunes 22 de septiembre a dos colonias.

Las dos colonias afectadas que sufrirán el recorte de agua serán: Valle Centro y Valle Sur, donde se prevé una importante disminución del suministro de agua potable.

De acuerdo con la Segiagua, el recorte sucederá en un horario de 10:00 a 15:00 horas. La razón será debido a que el Pozo Parroquia 2, que alimenta estas zonas, suspenderá temporalmente su operación.

Lo anterior, por un corte en la energía eléctrica proveniente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y modernización.

Corte de agua en la
Corte de agua en la alcaldía Benito Juárez. Foto: X/@SEGIAGUA.

Se prevé que después de las 15:00 horas ya se lleve a cabo la restauración en el suministro de agua la tarde de este lunes 22 de septiembre.

Consejos y recomendaciones a tomar en cuenta para la reducción y suspensión temporal del suministro de agua en CDMX

Autoridades locales han expresado en diferentes ocasiones diferentes recomendaciones a tomar en cuenta por la suspensión temporal o reducción, suministro del agua en la Ciudad de México:

- Almacenar agua potable en recipientes limpios y con tapa suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo estimado de reducción o suspensión.

- Utilizar el agua de forma racional, priorizando actividades esenciales como la higiene personal, la alimentación y el lavado de manos.

- Evitar llenado de albercas, riego de jardines o lavado de automóviles mientras dure la contingencia.

- Mantener cerradas las llaves para evitar fugas mientras no haya suministro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer los materiales para solucionar estas problemáticas del vital líquido. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

- Reforzar la limpieza de tinacos, cisternas y recipientes de almacenamiento para prevenir contaminaciones.

- Estar atento a los avisos y comunicados de las autoridades sobre el restablecimiento del servicio o la disponibilidad de pipas.

- En caso de necesitar agua de pipa, ubicar los puntos de reparto gratuitos ofrecidos por la alcaldía o el gobierno local.

- No almacenar agua en recipientes no aptos para líquidos de consumo humano, para evitar riesgos sanitarios.

Temas Relacionados

AguaCorte de aguaCDMXCorte de Agua CDMXReducción suministro de agua CDMXReducción suministro de aguamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza el posicionamiento de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Captan a Bárbara de Regil huyendo de sus fans en Tlalnepantla

La actriz ha tenido diversas polémicas e incluso su hija ha sido criticada

Captan a Bárbara de Regil

¿Habrá clases este lunes 22 de septiembre? La SEP responde

Cabe destacar que la fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 del presente mes

¿Habrá clases este lunes 22

Carín León y Ricky Martin sorprenden al anunciar colaboración ‘noventera’

El cantante mexicano compartió su alegría en redes sociales tras grabar junto a Ricky Martin, dejando claro que esta colaboración es un sueño cumplido y un paso gigante en su carrera

Carín León y Ricky Martin

Tras varios días en la calle y bajo la lluvia, rescatan a otra perrita quemada en explosión de pipa en Iztapalapa

Un equipo especializado logró estabilizar a la can afectada por el accidente

Tras varios días en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 16 áreas donde eran

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Carín León y Ricky Martin

Carín León y Ricky Martin sorprenden al anunciar colaboración ‘noventera’

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza gala de eliminación

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas soprende con homenaje a Daniel Bisogno en los Ariel

Débora Estrella: así fue su historia de amor con José Luis García, su ex esposo con quién duró 10 años

Ranking de Netflix en México: estas son las películas más vistas del momento

DEPORTES

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026