Lluvia en CDMX deja encharcamientos e inundaciones en Río Churubusco hacia el Aeropuerto Internacional

Diversas zonas de la alcaldía Iztacalco y parte de Venustiano Carranza quedaron inundadas o con encharcamientos que entorpecen la vialidad tras la intensa lluvia del 16 de septiembre, principalmente sobre Avenida Río Churubusco.

Una de las áreas más afectadas es el bajopuente de Pantitlán, diversos servicios de emergencia laboran en la zona para desalojar el agua.

La mayoría de videos de redes sociales son de automovilistas que circulaban sobre Avenida Río Churubusco en dirección hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

De igual forma, hay encharcamientos a la altura de Viaducto Río de la Piedad.

También hay un encharcamiento sobre Fray Servando Teresa de Mier a la altura de San Antonio Abad.

