Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron detalles de esta nueva ruta del transporte público. Foto: X/@LaSEMOVI.

El Cablebús de Milpa Alta-Tláhuac, que llegará a la estación del mismo nombre de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, es una realidad y ya se dieron a conocer avances para la construcción de este medio de movilidad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre este proyecto de movilidad, junto con el titular de la Secretaría de Movilidad de la capital del país, Héctor Ulises García Nieto.

Lo anterior fue dado a conocer en una conferencia de prensa este jueves 18 de septiembre tras la jornada ‘Casa por Casa’, que se llevó a cabo en la alcaldía de Tláhuac, donde estuvo presente la edil de la demarcación, Berenice Hernández Calderón.

En dicha conferencia se revelaron varios detalles del proyecto que se construirá, que beneficiará a la zona sur de la capital del país.

35 minutos se prevé que sea el traslado de punto a punto en la ruta de Milpa Alta-Tláhuac. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

García Nieto reveló que serán siete estaciones donde pasará este futuro medio de transporte público en todo el país, las cuales pasarán por las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

Señaló que tendrá conexión con la Línea 12 del Metro de la capital del país. Asimismo, mencionó que también conectará con la ruta 7 del Trolebús.

Mencionó que la longitud de Tláhuac a Milpa Alta será de 12.4 kilómetros y las personas tardarán aproximadamente un total de 35 minutos, señaló el funcionario capitalino.

Asimismo, reveló el nombre de las estaciones que tendrá este medio de transporte público en la Ciudad de México.

El proyecto llegará a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

¿Cuáles serán las estaciones que tendrá la nueva Línea de Cablebús Milpa Alta-Tláhuac?

La nueva Línea de Cablebús que pretende correr de la alcaldía Milpa Alta a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México correrá en las demarcaciones mencionadas con un total de siete estaciones, las cuales llevarán por nombre:

Milpa Alta:

Villa Milpa Alta

San Francisco Tecoxpa

San Antonio Tecomitl

Tláhuac:

San Juan Ixtayopan

Tulyehualco

San José

Tláhuac (que llegará al Metro de la Ciudad de México)

Se construirán un total de siete estaciones para la nueva Línea de Cablebús en CDMX. Foto: Captura de pantalla - YouTube (Clara Brugada Molina).

El Cablebús Milpa Alta-Tláhuac se une a la lista de este medio de transporte público que por parte del Gobierno de la Ciudad de México tiene planeado construir.

En los últimos meses se ha hablado de otros proyectos en diversos puntos de la capital del país, principalmente en las zonas más alejadas, donde a la población se le dificulta llegar.

Uno de ellos en la Línea 4, que correrá de la alcaldía Tlalpan al Metro Ciudad Universitaria, de la Línea 3 en la demarcación Coyoacán. Otra de ellas es la 5, que será de Magdalena Contreras a Metro Mixcoac.