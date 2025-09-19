México

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer el nombre de las siete estaciones que conformarán la nueva ruta de este transporte público

Por Omar Martínez

Guardar
Autoridades capitalinas dieron detalles de
Autoridades capitalinas dieron detalles de esta nueva ruta del transporte público. Foto: X/@LaSEMOVI.

El Cablebús de Milpa Alta-Tláhuac, que llegará a la estación del mismo nombre de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, es una realidad y ya se dieron a conocer avances para la construcción de este medio de movilidad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre este proyecto de movilidad, junto con el titular de la Secretaría de Movilidad de la capital del país, Héctor Ulises García Nieto.

Lo anterior fue dado a conocer en una conferencia de prensa este jueves 18 de septiembre tras la jornada ‘Casa por Casa’, que se llevó a cabo en la alcaldía de Tláhuac, donde estuvo presente la edil de la demarcación, Berenice Hernández Calderón.

En dicha conferencia se revelaron varios detalles del proyecto que se construirá, que beneficiará a la zona sur de la capital del país.

35 minutos se prevé que
35 minutos se prevé que sea el traslado de punto a punto en la ruta de Milpa Alta-Tláhuac. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

García Nieto reveló que serán siete estaciones donde pasará este futuro medio de transporte público en todo el país, las cuales pasarán por las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

Señaló que tendrá conexión con la Línea 12 del Metro de la capital del país. Asimismo, mencionó que también conectará con la ruta 7 del Trolebús.

Mencionó que la longitud de Tláhuac a Milpa Alta será de 12.4 kilómetros y las personas tardarán aproximadamente un total de 35 minutos, señaló el funcionario capitalino.

Asimismo, reveló el nombre de las estaciones que tendrá este medio de transporte público en la Ciudad de México.

El proyecto llegará a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

¿Cuáles serán las estaciones que tendrá la nueva Línea de Cablebús Milpa Alta-Tláhuac?

La nueva Línea de Cablebús que pretende correr de la alcaldía Milpa Alta a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México correrá en las demarcaciones mencionadas con un total de siete estaciones, las cuales llevarán por nombre:

Milpa Alta:

Villa Milpa Alta

San Francisco Tecoxpa

San Antonio Tecomitl

Tláhuac:

San Juan Ixtayopan

Tulyehualco

San José

Tláhuac (que llegará al Metro de la Ciudad de México)

Se construirán un total de
Se construirán un total de siete estaciones para la nueva Línea de Cablebús en CDMX. Foto: Captura de pantalla - YouTube (Clara Brugada Molina).

El Cablebús Milpa Alta-Tláhuac se une a la lista de este medio de transporte público que por parte del Gobierno de la Ciudad de México tiene planeado construir.

En los últimos meses se ha hablado de otros proyectos en diversos puntos de la capital del país, principalmente en las zonas más alejadas, donde a la población se le dificulta llegar.

Uno de ellos en la Línea 4, que correrá de la alcaldía Tlalpan al Metro Ciudad Universitaria, de la Línea 3 en la demarcación Coyoacán. Otra de ellas es la 5, que será de Magdalena Contreras a Metro Mixcoac.

Temas Relacionados

CablebúsCablebús CDMXCDMXMilpa AltaTláhuacMetro TláhuacLínea 12Clara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Convoca el SNTE a manifestarse durante próxima visita de Claudia Sheinbaum en Oaxaca

La convocatoria involucra a la totalidad de los maestros y trabajadores agremiados de los municipios de la región de Valles Centrales

Convoca el SNTE a manifestarse

Chichén Itzá implementará operativo especial por el equinoccio de otoño

El operativo contempla servicios médicos, rutas de evacuación y espacios habilitados para la observación

Chichén Itzá implementará operativo especial

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Los haters del regiomontano aseguran que no muestra su verdadera personalidad en ‘La Casa de los Famosos México’

Exhiben video de Aldo de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Este es el top 10
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a hombre secuestrado y

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Tralalero Tralalá en México: fecha,

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford