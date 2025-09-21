México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla para la tarde y noche de hoy domingo 21 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en la mayor parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 21 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias, según lo mencionado por Protección Civil de la capital del país.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante la tarde y noche de esta misma fecha.

Protección Civil emitió alerta amarilla
Protección Civil emitió alerta amarilla en toda la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Mencionó que las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo.

Debido al pronóstico de fuertes lluvias con granizo, la dependencia local activó la alerta amarilla por dicho pronóstico para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral emitió una serie de recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes precipitaciones que estarían acompañadas de granizo y emitió la alerta amarilla para este domingo 21 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 9 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 21 de septiembre será de las 15:45 a las 22:00.

Las 16 alcaldías de CDMX
Las 16 alcaldías de CDMX están bajo alerta amarilla por fuertes lluvias hoy domingo 21 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Es importante estar al pendiente y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las fuertes lluvias esperadas.

Temas Relacionados

Clima CDMXCDMXLluviasFuertes lluviasLluvias fuertesLluvias CDMXClimamexico-noticias

Más Noticias

La SEP amplía lugares en bachillerato con la reconversión de secundarias

Este primer paso busca crear 10.500 nuevos espacios para estudiantes en todo el país

La SEP amplía lugares en

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para la noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

El actor mexicano compartió una anécdota inolvidable sobre cómo un encuentro inesperado en la estación Barranca del Muerto marcó el inicio de su popularidad tras ‘Matando Cabos’

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Los alimentos que ayudan a limpiar el hígado de forma natural

Cuidar de este órgano es vital para tener una buena salud

Los alimentos que ayudan a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para la noche de eliminación

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?