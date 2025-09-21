Lluvias CDMX: activan alerta amarilla para la tarde y noche de hoy domingo 21 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en la mayor parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 21 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias, según lo mencionado por Protección Civil de la capital del país.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante la tarde y noche de esta misma fecha.

Protección Civil emitió alerta amarilla en toda la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Mencionó que las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo.

Debido al pronóstico de fuertes lluvias con granizo, la dependencia local activó la alerta amarilla por dicho pronóstico para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral emitió una serie de recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes precipitaciones que estarían acompañadas de granizo y emitió la alerta amarilla para este domingo 21 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 9 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 21 de septiembre será de las 15:45 a las 22:00.

Las 16 alcaldías de CDMX están bajo alerta amarilla por fuertes lluvias hoy domingo 21 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Es importante estar al pendiente y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las fuertes lluvias esperadas.