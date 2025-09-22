Condenan a 133 años de prisión a Damián “N” por violación de su hijastra en Morelia

Las agresiones sexuales ocurrieron en fechas específicas durante 2022 en Morelia, Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Damián “N” fue sentenciado a 133 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en contra de su hijastra, una adolescente de 15 años.

Los hechos ocurrieron en el año 2022, en el municipio de Morelia, Michoacán.

El fallo judicial establece que Damián “N” deberá cumplir la extensa condena y cubrir la reparación del daño a la víctima.

Más detalles del caso

La orden de aprehensión contra Damián “N” fue ejecutada tras la investigación de la Fiscalía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución se dictó luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento consideró probada su responsabilidad en los hechos, que incluyeron agresiones sexuales reiteradas.

La investigación determinó que el sentenciado sacaba a la menor del domicilio donde residían y la trasladaba a moteles, donde cometía los abusos. Las agresiones ocurrieron en fechas específicas: 24 de enero, 26 de marzo, 12 y 13 de abril de 2022.

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género encabezó la investigación, reuniendo pruebas que permitieron establecer la relación de Damián “N” con los delitos.

Posteriormente, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, ejecutada por las autoridades competentes. El proceso judicial continuó con la celebración de un juicio oral, en el que se presentaron y analizaron las pruebas recabadas durante la investigación.

El Tribunal de Enjuiciamiento, tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía, emitió la sentencia condenatoria y ordenó el pago de la reparación del daño a la víctima, cerrando así un proceso que subraya la importancia de la actuación judicial en casos de violencia sexual y familiar contra menores.

Dónde puedo denunciar abuso sexual infantil en Michoacán

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes comprenden cualquier acto en el que una persona menor de 18 años sea víctima. Según el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se considera:

Niñas y niños : personas menores de 12 años.

Adolescentes : personas entre 12 y menos de 18 años.

Para efectos legales internacionales, toda persona menor de 18 años se considera niño o niña.

<b>Delitos que pueden denunciarse</b>

Entre los delitos más comunes que afectan a personas menores de edad se encuentran:

Abuso sexual

Pederastia

Violación

Pornografía infantil

Corrupción de menores

Hostigamiento o acoso sexual

Violencia familiar

Envío o comunicación de contenido sexual a menores

Delitos relacionados con la trata de personas

Estos delitos están tipificados en diversas leyes, incluyendo la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

<b>¿Dónde y cómo denunciar?</b>

Cualquier persona puede presentar una denuncia por abuso sexual infantil o cualquier otro delito contra menores de edad. Las formas disponibles son:

En persona : Acudiendo al Ministerio Público o ante un agente de policía.

Por teléfono, correo electrónico o medios electrónicos que la institución disponga.

<b>Denuncia ante la FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas):</b>

Teléfono : 55 5346 2516

Correo electrónico: fevimtra@fgr.org.mx

<b>¿Qué información debes proporcionar al denunciar?</b>

Para que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez y precisión, es útil brindar la siguiente información:

Relato de los hechos : explica qué ocurrió, cómo y cuándo.

Descripción del agresor : si lo conoces o lo viste, describe su sexo, edad, estatura, complexión, color de piel, vestimenta, o señas particulares (cicatrices, tatuajes, etc.).

Ubicación y hora : indica el lugar y la hora aproximada del delito.

Datos del agresor (si los sabes): nombre completo y domicilio.

Armas u objetos: señala si la persona portaba algún arma o instrumento con el que pudiera causar daño.