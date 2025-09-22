UNAM condena ataque en el CCH Sur: “Presunto responsable fue puesto a disposición de autoridades”

El agresor tenía en su poder, además, un martillo y desarmadores. Crédito: Wikimedia Commons / Marco Rod Cabello

A través de su cuenta de X, la Universidad Nacional Autónoma de México informó en un comunicado sobre una agresión ocurrida dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur.

De acuerdo con la información de la UNAM compartida este 22 de septiembre, un alumno del CCH Sur agredió a otro estudiante y a un trabajador de la institución de educación media superior que intentó quitarle el arma punzocortante.

El trabajador fue trasladado para recibir atención médica, mientras que el alumno perdió la vida. La UNAM activó los protocolos para esas situaciones y personal de la universidad intervino para ayudar a los heridos. El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

La UNAM suspendió las actividades educativas del CCH Sur para que las autoridades hicieran las averiguaciones necesarias. De acuerdo con la dirección del plantel, las clases serán reanudadas hasta nuevo aviso.

En el comunicado, la UNAM condenó y lamentó “estos hechos de violencia”, además, aseguró que toda comunicación se realizará por vías institucionales.

Alumno encapuchado del CCH Sur ataca a estudiante y se lanza desde un segundo piso

Uno de los lesionados durante el ataque fue trasladado para recibir atención médica. Créditos: X/@UNAM_MX

El ataque en el CCH Sur se desencadenó la tarde de este 22 de septiembre cuando un alumno encapuchado ingresó a las instalaciones portando un arma punzocortante, además de varios objetos contundentes como un martillo, un machete y desarmadores.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el agresor atacó directamente a un estudiante de 16 años, quien perdió la vida en el lugar del incidente.

Reportan agresiones en el interior del CCH sur Credito: momazos_cch_sur

Durante el desarrollo de los hechos, Armando, un trabajador de mantenimiento del CCH Sur, intervino para tratar de contener al atacante. En medio del forcejeo, resultó herido y tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

La UNAM confirmó la muerte del estudiante y condenó la agresión a través de un comunicado. La presencia policial fue inmediata y se realizó el acordonamiento del área, mientras el personal forense de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

Tras la agresión, el presunto responsable intentó huir del plantel. Al verse perseguido, subió a un edificio y se arrojó desde el segundo piso, sufriendo fracturas en ambas piernas. Las autoridades trasladaron al atacante a un hospital, donde permanece bajo custodia y, una vez dada de alta, será puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.