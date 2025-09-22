Pati Chapoy se suma a críticas al gobierno de Brugada por pedir donativos a víctimas de Iztapalapa pero pagar 22 MDP a Residente

La presentación de cantante puertorriqueño dividió comentarios por su discurso político en el escenario. (Infobae México / Jesús Avilés)

A dos semanas del multitudinario concierto de Residente en el Zócalo capitalino, la polémica sobre el costo del evento no cesa. Este lunes, El Universal reveló que el Gobierno de la Ciudad de México desembolsó 22 millones 200 mil pesos por la presentación del artista puertorriqueño, desatando críticas en redes sociales y en el ámbito mediático.

Una de las voces más contundentes fue la de Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, quien arremetió contra la administración de Clara Brugada por el gasto en plena crisis por la tragedia de la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó 29 muertos y decenas de heridos.

Durante la transmisión de este lunes, Chapoy señaló que la atención pública no debería centrarse en cuestionar a Los Ángeles Azules —criticados por reaccionar tarde ante la tragedia en su delegación de origen—, sino en el gasto millonario realizado por el gobierno capitalino.

Para la periodista, las acciones de las autoridades eran contradictorias y los cuestionamientos que han surgido en redes sociales están justificados.

Critican en redes a la Secretaría de Salud de la CDMX. (Anayeli Tapia/Infobae)

“No era el momento”

Su compañera de programa, Jimena Pérez ‘La Choco’, coincidió en que el concierto pudo haberse pospuesto por respeto a las víctimas: “No era el momento”.

Aunque el gobierno de Clara Brugada ha negado que solicite donativos obligatorios y ha defendido la organización del concierto como parte de los festejos patrios, el debate en medios continúa. Para Chapoy, el problema radica en las prioridades del gasto público.

Chapoy y su equipo, críticos de la 4T

No es la primera vez que Ventaneando cuestiona a autoridades por sus decisiones. En abril, el programa criticó los intentos de prohibir corridos y narcocorridos en eventos públicos. Mónica Castañeda consideró que la medida era una forma de censura: “Hay muchas bandas que viven de esa música y ahora no podrán cantar donde quieran”. Sola respaldó que la solución no es limitar expresiones artísticas, sino atender el origen del problema.

La conductora de televisión arremetió en contra de la jefa de Gobierno de la CDMX Crédito: TV Azteca

Recuerda a Débora Estrella

En medio de esta controversia, Chapoy y su equipo aprovecharon la emisión para expresar sus condolencias por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, fallecida el sábado en un accidente aéreo en García, Nuevo León. La periodista recordó que Estrella comenzó su carrera en TV Azteca y trabajó junto a Linet Puente en Hechos AM.

El debate sobre el concierto de Residente y la atención a las víctimas de Iztapalapa sigue creciendo en redes sociales, donde usuarios cuestionan si el gasto de 22 millones de pesos fue la mejor decisión en un momento de crisis.