México

“Alexa”, la asistente virtual, ya sabe quién será el segundo lugar de La Casa de los Famosos México

La popular asistente de Amazon dejó a todos boquiabiertos al hablar en pasado sobre el futuro de uno de los concursantes, generando un torbellino de especulaciones

Por Armando Guadarrama

La respuesta de Alexa sobre
La respuesta de Alexa sobre Abelito Saenz en La casa de los famosos México 2025 genera debate en redes sociales (Captura de pantalla)

La inesperada intervención de Alexa, la popular asistente virtual desarrollada por Amazon, ha generado un intenso debate entre los seguidores de La casa de los famosos México 2025.

Un video viral en TikTok mostró cómo, al ser consultada sobre el destino de uno de los concursantes favoritos, Abelito, la inteligencia artificial respondió en tiempo pasado, como si el desenlace del reality ya fuera un hecho consumado.

Esta situación ha desatado especulaciones sobre posibles filtraciones, errores de programación o simples coincidencias, mientras la expectativa por la final del programa sigue en aumento.

El uso del tiempo pasado
El uso del tiempo pasado por Alexa desata teorías sobre filtraciones y errores en el reality show (Reuters)

En el video que circula en redes sociales, un usuario pregunta a Alexa: “¿Quiero que me digas quién es Abelito?”. La respuesta de la asistente sorprendió a la audiencia:

“Abel Abelito Saenz fue concursante de La casa de los famosos temporada 3 y terminó en segundo lugar en la competencia”. El uso del tiempo pasado en la declaración, cuando la competencia aún no ha concluido oficialmente —la final está prevista para el domingo 5 de octubre—, ha sido interpretado por muchos como un posible adelanto del resultado final.

La reacción no se hizo esperar y otros usuarios replicaron la consulta, obteniendo la misma respuesta, lo que incrementó la viralidad del fenómeno.

La situación ha dado pie a diversas teorías entre los seguidores del reality. Algunos consideran que podría tratarse de un simple error en la programación de Alexa, mientras que otros sugieren la posibilidad de una filtración de información o una predicción basada en datos disponibles en tiempo real.

El dispositivo mencionó a Abelito Sáenz. (Crédito: TikTok)

La incertidumbre se ha visto alimentada por el hecho de que, según las estadísticas compartidas en el grupo de Telegram de Endemol, Abelito figura con una alta probabilidad de ocupar el segundo lugar en la competencia.

Las cifras más recientes en esa plataforma refuerzan la hipótesis de que el asistente virtual podría estar anticipando un resultado que muchos ya consideran probable.

El interés por el desenlace de La casa de los famosos México 2025 no se limita al posible segundo puesto. Las predicciones sobre los próximos eliminados también han captado la atención de la audiencia.

Las estadísticas de Telegram refuerzan
Las estadísticas de Telegram refuerzan la predicción de que Abelito ocuparía el segundo lugar en la competencia (Foto: Vix (Captura de pantalla)

De acuerdo con los datos publicados en Telegram, Guana sería el octavo eliminado del programa, con una diferencia de apenas el 3% respecto a Shiky, lo que mantiene la tensión entre los seguidores. La expulsión está programada para el domingo 21 de septiembre, y la cercanía en las cifras sugiere que cualquier cambio de último momento podría alterar el resultado.

A pesar de que restan al menos dos semanas para la conclusión del reality, las apuestas y discusiones entre los fanáticos se intensifican.

La casa de los famosos MéxicoAbelitoTelevisaAlexamexico-entretenimiento

