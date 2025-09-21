Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

El nuevo sketch de La Cotorrisa, el popular pódcast de Ricardo Pérez y Slobotzky, desató una tormenta mediática al parodiar a reconocidos periodistas de espectáculos como Flor Rubio, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado. Aunque la sátira fue celebrada por los fans del pódcast, quienes hicieron que el video superara el millón de vistas en YouTube en menos de 48 horas, las reacciones de los aludidos no se hicieron esperar.

En el sketch titulado No Tenemos Vida, Pérez y Slobotzky se caracterizaron con pelucas y vestuarios que imitan a los conductores de programas de farándula. Durante varios minutos satirizaron los comentarios ácidos que suelen hacerse en los espacios de espectáculos, cuestionando el estilo de periodismo que se enfoca en la vida privada de los famosos.

Flor Rubio: “Patético y grosero”

La conductora de Venga la Alegría fue una de las primeras en responder. A través de su canal en YouTube, calificó el sketch como “ridículo, patético y grosero”, argumentando que la parodia no tuvo gracia y que solo buscaba burlarse del trabajo periodístico.

“Ricardo Pérez y Slobotzky no son conocidos en los medios tradicionales. Esto no da risa, no es humor, es burla”, expresó visiblemente molesta.

Pati Chapoy: “Actitud infantil”

La titular de Ventaneando también se pronunció durante su emisión. Chapoy criticó el comportamiento reciente de Ricardo Pérez con la prensa y lo consideró un intento desesperado de promoción.

“Lo que vimos en el aeropuerto y ahora en esta parodia es infantil. Tal vez lo hace porque su pódcast necesita promoción”, comentó.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante utilizó el espacio de De Primera Mano para externar su sorpresa por la mofa en su contra. Aseguró que comprendía por qué el ataque, debido a que Pérez no es un personaje de interés para la prensa, a diferencia de su pareja Susana Zabaleta.

Mientras los periodistas de espectáculos rechazaron la parodia, miles de usuarios en redes sociales aplaudieron la sátira de La Cotorrisa, asegurando que solo se trató de humor y que evidenció las dinámicas tóxicas que a veces se reproducen en la televisión.

“Ellos dijeron lo que muchos pensamos. Es humor, si no les gusta, no lo vean”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

La polémica sigue creciendo y ha abierto un debate sobre los límites del humor en la era digital y la relación entre influencers y medios tradicionales. Por lo pronto, Ricardo Pérez y Slobotzky no han respondido directamente a las críticas, pero el éxito viral de su sketch demuestra que, para su audiencia, lograron el objetivo: hacer ruido y poner el tema en la conversación pública.

