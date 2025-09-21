“Estamos atentos de las investigaciones en Fiscalía de CDMX”, afirma Brugada a 10 días de la explosión de pipa en Iztapalapa

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó la situación del Puente de la Concordia, Iztapalapa a 10 días de la explosión de una pipa de gas. (Cuartoscuro)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que ella junto con su gobierno están atentos de las investigaciones en la Fiscalía General de Justicia de la capital del país (FGJCDMX) tras la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Esta información fue dada a conocer por la mandataria capitalina en un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales a 10 días de este accidente.

El pasado miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas explotó en esta zona de la alcaldía Iztapalapa, la cual hasta el momento ha dejado un total de 27 personas fallecidas, 18 siguen hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta, según las cifras oficiales de Clara Brugada, en un reporte de este domingo 21 de septiembre.

La morenista señaló que el último reporte indicó que la cifra de personas aumentó en 27.

“A 10 días del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, con profundo pesar, informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado a 27, 18 siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta”, mencionó Brugada en sus redes sociales oficiales.

La explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa ocurrió el pasado 10 de septiembre. Foto: Valentina / Agencia AFP.

Asimismo, la exalcaldesa de Iztapalapa indicó que desde el Gobierno de la Ciudad de México comparten el dolor de las familias afectadas y reiteró que no están solas.

Brugada mencionó que se está acompañando a las familias y se mantendrán de manera permanente los apoyos solidarios, así como la asesoría jurídica.

Por último, reiteró que se estará informando sobre los hechos con total responsabilidad.

Clara Brugada se pronuncia sobre el accidente en el Puente de la Concordia a 10 días de la tragedia. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

¿Quiénes son las personas que siguen hospitalizadas tras el accidente Puente de la Concordia, Iztapalapa?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer en su informe, el cual publica de manera periódica cada día, la situación sobre la lista de personas que están internadas tras el accidente de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La mayoría de las personas se encuentran en el Hospital General Rubén Leñero, Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Reiteró que 39 personas han sido dadas de alta y 27 han fallecido, luego de 10 días de lo ocurrido.

Distintas autoridades capitalinas se han pronunciado al respecto sobre este hecho y han dado declaraciones al respecto, mencionando los detalles del accidente en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

Lista de hospitalizados tras el accidente en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Foto: X/@SSaludCdMx.