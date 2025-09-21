México

Fallece conductora de televisión Débora Estrella en accidente aéreo en Nuevo León

Familiares, amigos y equipo de trabajo lamentaron los hechos en donde destacaron la huella profesional de la conductora y periodista

Por Jesús Tovar Sosa

La conductora de Telediario Matutino
La conductora de Telediario Matutino perdió la vida tras el desplome de una avioneta en García. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario Matutino, ha generado una profunda conmoción en el ámbito periodístico y en la comunidad de Grupo Multimedios. La periodista, de 43 años, perdió la vida este sábado tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León, suceso que también cobró la vida del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

El accidente se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León, la aeronave, identificada con la matrícula XB-BGH, cayó repentinamente en las inmediaciones del Río Pesquería. La rápida movilización de la Unidad 04 de Protección Civil y de otros equipos de auxilio no logró evitar el saldo fatal de dos personas sin vida.

La identidad de Débora Estrella fue confirmada momentos después del accidente, tanto por la Agencia Estatal de Investigaciones como por el propio alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, quien informó que entre las víctimas mortales se encontraba la periodista. Grupo Milenio y Grupo Multimedios también ratificaron el deceso de su conductora, en donde subrayaron el impacto de la pérdida para la empresa y sus compañeros.

La trayectoria profesional de Débora Estrella abarcó diversos espacios informativos. Desde 2018, encabezaba la conducción del Telediario Matutino en Monterrey, además de participar en noticiarios de Milenio Televisión y en la conducción del Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 los fines de semana.

Grupo Multimedios lamentó el fallecimiento
Grupo Multimedios lamentó el fallecimiento de la conductora y periodista, Débora Estrella. Foto: (Grupo Multimedios Canal 6)

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, inició su carrera en Frecuencia Tec, el espacio radiofónico del ITESM, donde cursó la carrera de abogada. Su experiencia profesional también incluyó cargos en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

En el ámbito personal, Débora Estrella se describía como una “Horse Girl”, según sus propias palabras, citadas por una publicación de Telediario.

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. [...] Se definía a sí misma como una ‘Horse Girl’ dado su amor por los caballos, experiencia que aseguraba le cambió la vida. Descanse en paz”, escribió el medio en su nota informativa.

Anteriormente, la periodista compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la avioneta en la que viajaba, confirmando que se encontraba en el Aeropuerto Internacional del Norte, ubicado entre los municipios de Apodaca y Escobedo. Aunque no detalló el motivo de su vuelo, la imagen publicada coincide con la aeronave siniestrada.

Las muestras de pesar no tardaron en llegar desde el entorno periodístico. El periodista César García, colega de la misma televisora, manifestó en redes sociales su dolor ante los hechos.

Débora Estrella había compartido una
Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)

“Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo. No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría. Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma. Te recordaré siempre con todo mi corazón.”, escribió junto a una fotografía en la que aparece junto a Estrella.

Por su parte, Carlos Zúñiga también expresó su dolor: “Me entristece mucho tener que despedirme así de mi amiga y compañera Débora Estrella. Una profesional en toda la extensión de la palabra, pero mejor persona, hija, hermana. Duele mucho su partida. Abrazo a su familia, amigos y a colegas de Multimedios. Descanse en paz.”

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo, mientras la comunidad periodística y empresarial lamenta la pérdida de una figura destacada tanto en los medios de comunicación como en el ámbito corporativo.

