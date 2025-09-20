“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

(Foto: Gettyimages, Twitter/@QuintaFuerzaMX)

Lupillo Rivera volvió a tocar un tema que lo persigue desde hace años: el tatuaje que se hizo en honor a Belinda y que después cubrió por completo.

Durante su reciente participación en el programa de radio La Buena Vibra, donde presentó fragmentos de su libro y habló de su ruptura con la cantante, el intérprete de regional mexicano aseguró que la etapa con Belinda quedó cerrada, incluido el famoso grabado en su brazo.

Cómo entró Lupillo al club de los que se tatúan a Belinda

El cantante recordó cómo vivió la relación y habló sobre cuál fue su primera impresión de la famosa.

“Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero”, comentó.

Sobre cómo fue que se enteró que los hombres se tatuaban a su pareja de ese entonces remarcó: “un día Beli y yo estábamos viendo las redes, me hizo ver que tenía muchos fans de la comunidad que se habían tatuado”.

Aunque la relación iba bien y hasta pensaron en tener hijos, Lupillo habría sido quien decidió romper con la cantante de Luz sin gravedad después de que se filtró una foto de Belinda con otra persona agarrados de la mano.

“Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’, y así…”. Esa misma claridad lo acompañó cuando optó por eliminar de su piel el rostro de la artista.

(IG: @lupilloriveraofficial // @lavozazteca)

¿Cómo era el tatuaje de Belinda que se hizo Lupillo?

Rivera se había tatuado el retrato de Belinda en su brazo izquierdo, una muestra de amor que en su momento prometió no quitarse.

Sin embargo, tiempo después decidió cubrirlo con una gran mancha de tinta negra, lo que provocó memes y comentarios en redes sociales. En su momento, Lupillo explicó en video la verdadera razón para tomar esa decisión:

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo... Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”.

El tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, reveló que no cobró por el trabajo:

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”.

Morales detalló que Lupillo pidió un “blackout” completo: “Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”.