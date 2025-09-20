México

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

El regiomontano habló sobre las recientes declaraciones que su mamá dio sobre la actriz de “Una familia de diez”

Por Jazmín González

Poncho de Nigris reacciona al
Poncho de Nigris reacciona al supuesto pleito entre Mariana Botas y Doña Alegría. Crédito: La Casa de los Famosos - - IG, ponchodenigris-YT, Allá del Fierro

La polémica fuera de La Casa de los Famosos México continua luego de que se diera a conocer un supuesto enfrentamiento entre Doña Alegría, abuelita de Aldo de Nigris, y Mariana Botas.

Tal y como los fans lo esperaban, la noche del pasado 16 de septiembre el regiomontano fue sorprendido con la visita de su abuela materna, conocida en redes sociales como ‘Doña Alegría’.

El momento causó emoción entre los televidentes, pero solo bastaron unas horas para que se diera a conocer un supuesto pleito entre Doña Lety y Mariana Botas, quienes se encontraron en la gala del reality show.

(IG: @marianabotasl // @leticiagdenigris)
(IG: @marianabotasl // @leticiagdenigris)

Qué pasó entre Mariana Botas y Doña Alegría en La Casa de los Famosos México

A través de sus historias de Instagram, la abuelita de Aldo de Nigris dio a conocer que se había encontrado con una persona “nefasta”, y aunque no reveló su identidad, más tarde quedó al descubierto que se trataba de Mariana Botas.

"Es una mujer de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento. Una grosera est*pida que no me dejó hablar y muy mal educada, nefasta”, dijo en sus instantáneas.

Sus declaraciones no tardaron en llegar a los oídos de la integrante de “Envinadas”, quien de inmediato respondió por el mismo medio, negando que el encuentro haya sido desagradable.

“Ella, mientras estuve adentro me dijo desgraciada, deforme, solo me defendí. A lo mejor, a la señora no le gustó que le dijera de frente por qué había dicho eso de mí, pero hasta nos reímos”, explicó.

La actriz contó su versión de la conversación que tuvo con Doña Alegría en LCDLFM. (IG/@marianabotasl)

Poncho de Nigris niega que exista pleito entre Doña Alegría y Marian Botas

En medio de las versiones que han comenzado a circular por parte de Wendy Guevara y Marie Claire Harp, colaboradoras del programa, Poncho de Nigris rompió el silencio sobre lo ocurrido y negó que exista un pleito entre la ex habitante y su mamá.

“No hay nada de pelea, yo le dije que le iban a reclamar”, dijo en un video junto a Doña Lety.

El creador de contenido insistió en que no había pasado nada, pues desde que su mamá viajó a CDMX le advirtió que le podían reclamar por los comentarios que hizo en redes sociales. Sin embargo, Doña Alegría insistió en que ella “nunca dice mentiras”, pero Poncho la interrumpía asegurando que “no pasó absolutamente nada”.

Poncho de Nigris desmiente a
Poncho de Nigris desmiente a Doña Alegría sobre Mariana Botas. (IG, leticiagdenigris - ponchodenigris)

