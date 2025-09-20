México

Falleció María Salud, mujer que intentó escapar del microbús durante explosión en Iztapalapa: suman 26 víctimas

La mujer de 59 años, no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el siniestro del puente La Concordia

Por Jorge Contreras

Guardar
María Salud Jaurrieta intentó correr
María Salud Jaurrieta intentó correr del microbús para evitar la explosión en puente La Concordia, sin embargo, falleció por las quemaduras y lesiones ocasionadas (especial)

Autoridades capitalinas informaron que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 26 personas, tras confirmarse la muerte de María Salud Molina, de 59 años, quien permanecía hospitalizada en estado crítico.

La mujer se convirtió en un símbolo de la tragedia luego de que circulara un video en redes sociales en el que se observa su intento por descender de un microbús al momento del estallido.

Aunque logró correr unos pasos y pareciera que su objetivo de ponerse a salvo, las llamas alcanzaron a la unidad y a ella, quien resultó con graves quemaduras.

De acuerdo con los reportes, María Salud viajaba en el microbús con rumbo a visitar a uno de sus hijos cuando ocurrió el accidente.

Había recibido una segunda cirugía por las lesiones

Graban el momento en que María Salud se baja segundos antes de la explosión en puente de la Concordia

Tras el siniestro, fue trasladada al Hospital General “Rubén Leñero”, donde permaneció internada desde ese día.

El 16 de septiembre fue sometida a una segunda intervención quirúrgica para retirar tejido dañado y realizar un lavado quirúrgico.

Sin embargo, su estado de salud continuaba siendo muy delicado. Su hija, Nancy Pérez, declaró en aquel momento que los médicos les advirtieron sobre la gravedad de la situación.

“Mi mamá está muy grave, no sabemos qué necesite después, cuando se recupere, son tratamientos muy largos y costosos”, expresó entonces la joven, en medio de la incertidumbre y el dolor.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que, hasta el último corte de la noche del 19 de septiembre, 19 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios, mientras que 39 ya fueron dadas de alta.

La explosión en el puente La Concordia ha dejado una huella profunda en la comunidad, particularmente en la zona oriente de la capital, donde las familias de las víctimas continúan enfrentando procesos médicos y económicos complicados.

La tragedia se desató luego de que una pipa de gas se incendiara y explotara en plena vía, alcanzando a automovilistas y unidades de transporte público que circulaban en ese momento.

Con el fallecimiento de María Salud Molina, la lista de víctimas mortales aumenta y la exigencia de justicia y apoyos para los afectados cobra más fuerza entre los deudos y sobrevivientes.

Temas Relacionados

ExplosiónPuente La ConcordiaIztapalapamicrobúsmexico-noticias

Más Noticias

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para

Cómo hacer pan campesino con lentejas y cilantro, una receta compleja pero con un exquisito resultado

Transforma tu cocina y explora creando una propuesta artesanal que te cautivara por su olor, sabor y textura

Cómo hacer pan campesino con

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Fraude con transferencias electrónicas: así opera la estafa detectada por Condusef

La dependencia alertó sobre una nueva modalidad de estafa vía SPEI en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas

Fraude con transferencias electrónicas: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres rompe el silencio

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round