“Pudo ser mi mamá”: graban cuando una mujer baja de microbús previo a la explosión en el Puente La Concordia

Previo a la explosión en el Puente La Concordia, una mujer baja de la unidad de transporte colectivo y se hace viral (especial)

La tragedia ocurrida en el Puente La Concordia sigue generando conmoción. En redes sociales se han difundido videos que capturan los momentos previos al choque y posterior explosión de una pipa que transportaba gas en la autopista México-Puebla, accidente que ha dejado hasta el momento 11 personas muertas.

Las imágenes, compartidas en Facebook por la usuaria Yulitza Torres, muestran lo que parecía un día común en la transitada vialidad que conecta con la calzada Ignacio Zaragoza.

Una cámara de seguridad instalada en una unidad grabó la parte trasera de un microbús que circulaba frente a ella, segundos antes de que se diera la tragedia.

De pronto, una densa nube blanca de gas comienza a expandirse entre los vehículos. El ambiente se vuelve irreal, como si el aire mismo anunciara lo inevitable. En medio de la confusión, una mujer de nombre María Salud, iba a visitar a uno de sus hijos, decide bajar del microbús.

Sus pasos acelerados y la forma en que corre, intentando alejarse de la nube tóxica, parecen un gesto instintivo de supervivencia.

En segundos todo cambia

Graban el momento en que una mujer se baja segundos antes de la explosión en puente de la Concordia

El video corta la respiración. Segundos después, el tráiler impacta en el puente La Concordia y ocurre la explosión que iluminó el cielo con fuego y desató la desgracia. Hasta ahora, no se sabe si la mujer logró escapar a tiempo.

La publicación viene acompañada por una frase que ha calado hondo entre los usuarios: “Ella es la mamá de alguien, pero mi terror más grande sería que fuera mi mamá”.

Una reflexión que convierte a la desconocida mujer en un símbolo de la fragilidad de la vida, y que ha despertado miles de comentarios de empatía y dolor.

El video acumula millones de reproducciones y ha provocado una ola de mensajes de solidaridad hacia las familias de las víctimas. Entre la incredulidad y el duelo, los usuarios expresan la angustia de presenciar, aunque sea a través de una pantalla, la delgada línea que separa la vida de la muerte.

El accidente en Puente La Concordia pasará a la memoria colectiva como una de las tragedias más estremecedoras en la capital.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la escena de aquella mujer corriendo entre el gas quedará grabada como un eco de esperanza, miedo y humanidad frente al desastre.