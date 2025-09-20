Giovani Martínez, estudiante del IPN de 17 años, falleció tras explosión en el puente de la Concordia

Gionavi Martínez alumno IPN explosión Puente La Concordía pipa (especial)

La tragedia ocurrida en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, continúa cobrando vidas. Esta vez, la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) despidió con profundo pesar a Giovani Martínez Llano, un joven de apenas 17 años, quien se convirtió en la tercera víctima de esta institución educativa en perder la vida tras la explosión de una pipa registrada el pasado 10 de septiembre.

Giovani cursaba sus estudios en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7 del IPN, conocido como Voca 7, donde se preparaba para convertirse en ingeniero mecánico.

Sus compañeros y maestros lo recuerdan como un joven maduro para su edad, con entusiasmo por aprender y una personalidad que lo distinguía dentro del plantel.

El Politécnico Nacional confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de condolencias: “Con profundo pesar, despedimos a nuestro alumno Giovani Martínez Llanos, del CECyT 7. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”.

Su hermana venía en el trolebús elevado

Jackeline Martínez, viajaba en un trolebús que circulaba en la parte superior del puente La Concordia cuando ocurrió la explosión (FB/ Movilidad Memegrada)

El joven se encontraba internado en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, mejor conocido como Magdalena de las Salinas, donde médicos reportaban que sufría quemaduras en el 99% de su cuerpo. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la gravedad de sus heridas resultó insuperable.

Lo más desgarrador de la historia es que su hermana, Jackeline Martínez, también estuvo presente en el siniestro. Ella viajaba en un trolebús que circulaba en la parte superior del puente cuando ocurrió la explosión. Aunque logró sobrevivir, el recuerdo de ese instante la persigue.

“Después de la tragedia, lo primero que pensé fue en Giovani porque él siempre tomaba esa ruta para ir a la voca. Le mandé mensajes, pero ya no contestó”, relató conmovida.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que, hasta el último corte, 19 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya fueron dadas de alta. En total, 26 personas han perdido la vida debido al accidente.

La familia Martínez describe a Giovani como un joven con sueños grandes y una determinación poco común a su edad. Su partida no solo enluta a quienes lo conocieron, sino también a la comunidad politécnica, que ha visto cómo tres de sus integrantes han perdido la vida en esta tragedia que marcó a Iztapalapa y a toda la capital.

Hoy, sus seres queridos lo recuerdan con cariño, mientras exigen justicia y mejores medidas de seguridad para evitar que una explosión como esta vuelva a arrebatar vidas inocentes.