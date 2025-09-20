Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

El exfuncionario fue expulsado de Paraguay (SSPC)

Un Juez de Control de Tabasco impuso prisión preventiva oficiosa contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, luego de que compareciera en su primera audiencia este viernes a través de videoconferencia por delitos del fuero común.

De acuerdo con reportes, luego de casi cinco horas el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y, a petición de su defensa, se duplicó el plazo legal para determinar su situación jurídica.

Al arribar a México tras ser expulsado de Paraguay, las autoridades mexicanas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Luego de ser ingresado la noche de este jueves al Centro de Reinserción Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, alrededor de las 19:00 horas comenzó su primera audiencia a distancia para mantener las medidas de seguridad.

Expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay tras ser detenido el pasado 12 de septiembre. Foto: SENAD - Paraguay

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó esta mañana que solicitaría la vinculación a proceso de Bermúdez Requena con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación y que le fueran dictadas las medidas cautelares correspondientes.

En tanto, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, adelantó que el proceso se realizaría en privado para resguardar la integridad del exsecretario de Seguridad Pública Estatal durante el gobierno de Adán Augusto López.

Además, descartó su traslado al estado para enfrentar la justicia por estos delitos como se había mencionado con anterioridad.

Se espera que sea el próximo martes cuando se realice una nueva audiencia para que el juez determine si lo vincula a proceso, en tanto, permanecerá recluido en El Altiplano.

Foto: SENAD-Paraguay

Por estos delitos, Hernán Bermúdez Requena podría recibir más de 100 años de prisión, de acuerdo con el fiscal general de Tabasco, quien detalló que por secuestro exprés podría recibir de 50 a 100 años; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

En caso de recibir las sentencias máximas, el también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, podría pasar hasta 158 años en prisión, sin contar las condenas por los delitos federales de los que se le acusa y por los que aún no se cumplimenta su orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de captura en contra de Bermúdez Requena por los delitos de delincuencia organizada, por la que también se prevé le sea impuesta prisión preventiva.