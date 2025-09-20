México

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

Por Ale Huitron

Guardar
El exfuncionario fue expulsado de
El exfuncionario fue expulsado de Paraguay (SSPC)

Un Juez de Control de Tabasco impuso prisión preventiva oficiosa contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, luego de que compareciera en su primera audiencia este viernes a través de videoconferencia por delitos del fuero común.

De acuerdo con reportes, luego de casi cinco horas el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y, a petición de su defensa, se duplicó el plazo legal para determinar su situación jurídica.

Al arribar a México tras ser expulsado de Paraguay, las autoridades mexicanas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Luego de ser ingresado la noche de este jueves al Centro de Reinserción Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, alrededor de las 19:00 horas comenzó su primera audiencia a distancia para mantener las medidas de seguridad.

Expulsión de Hernán Bermúdez Requena
Expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay tras ser detenido el pasado 12 de septiembre. Foto: SENAD - Paraguay

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó esta mañana que solicitaría la vinculación a proceso de Bermúdez Requena con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación y que le fueran dictadas las medidas cautelares correspondientes.

En tanto, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, adelantó que el proceso se realizaría en privado para resguardar la integridad del exsecretario de Seguridad Pública Estatal durante el gobierno de Adán Augusto López.

Además, descartó su traslado al estado para enfrentar la justicia por estos delitos como se había mencionado con anterioridad.

Se espera que sea el próximo martes cuando se realice una nueva audiencia para que el juez determine si lo vincula a proceso, en tanto, permanecerá recluido en El Altiplano.

Foto: SENAD-Paraguay
Foto: SENAD-Paraguay

Por estos delitos, Hernán Bermúdez Requena podría recibir más de 100 años de prisión, de acuerdo con el fiscal general de Tabasco, quien detalló que por secuestro exprés podría recibir de 50 a 100 años; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

En caso de recibir las sentencias máximas, el también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, podría pasar hasta 158 años en prisión, sin contar las condenas por los delitos federales de los que se le acusa y por los que aún no se cumplimenta su orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de captura en contra de Bermúdez Requena por los delitos de delincuencia organizada, por la que también se prevé le sea impuesta prisión preventiva.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraTabascoprisión preventivaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

El duelo sabatino en el Estadio Akron enfrenta al campeón vigente y a un Guadalajara urgido de puntos rumbo a la Liguilla

¿Cuándo y dónde ver el

Conoce el clima de este día en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puerto Vallarta

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Tijuana: el pronóstico del clima para este 20 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Tijuana: el pronóstico del clima

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 20 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De “El Mayo” a Caro

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

Vinculan a proceso a dos sujetos por tráfico de metanfetamina en Oaxaca

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

Fiscal de Tabasco confirma investigación a funcionarios por nexos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Productora de La Casa de

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Ranking de Netflix en México: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver el

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo