México

Cuál fue el padecimiento que acompañó toda su vida a Julieta Fierro, destacada científica de la UNAM

Con 77 años, Julieta Fierro dejó un legado en la UNAM y en la divulgación científica, pese a enfrentar retos como el idioma y dificultades de aprendizaje

Por Miguel Flores

Guardar
Julieta Fierro superó la dislexia
Julieta Fierro superó la dislexia y se convirtió en una de las principales divulgadoras de la ciencia en México. FOTO: MAGDLENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM

La comunidad científica, educativa y de divulgación en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de la astrónoma Julieta Fierro, una de las figuras más influyentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente en la enseñanza de la ciencia.

La noticia fue confirmada el pasado viernes 19 de septiembre por la propia UNAM, institución donde Fierro se desempeñó como investigadora, profesora y divulgadora durante décadas. De acuerdo con sus familiares, la científica mexicana murió a los 77 años y partió sin dolor.

Infancia marcada por la dislexia

La historia de Fierro estuvo llena de retos que marcaron su camino hacia la ciencia. En una conferencia organizada por BBVA, la astrónoma reveló que padeció dislexia desde niña, condición que la acompañó durante toda su vida.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectura y la escritura. Según la Cleveland Clinic, las personas con esta condición suelen tener dificultades para identificar sonidos y relacionarlos con letras o palabras, aunque no está vinculada a la inteligencia o la visión.

La UNAM confirmó el fallecimiento
La UNAM confirmó el fallecimiento de Julieta Fierro, académica y astrónoma mexicana.

Fierro explicó que las matemáticas fueron su refugio y “medicina”, pues al estudiarlas encontraba una vía para superar las limitaciones impuestas por la dislexia. De hecho, comentó que siempre obtenía la máxima calificación en esa materia, lo que le permitía avanzar en sus estudios.

Retos con el idioma y la lectura

Otro obstáculo en su infancia fue el idioma. Su lengua materna era el inglés, pero asistió a un colegio francés en México. Esta situación complicó aún más su aprendizaje de la lectura, que logró dominar hasta los 11 o 12 años de edad.

Pese a estas dificultades, Fierro reconoció que el ambiente familiar resultó decisivo. Creció rodeada de libros de ciencia que despertaron su curiosidad y guiaron su interés hacia la astronomía.

Camino hacia la UNAM

Ese entorno la condujo a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió Física y Astrofísica. Desde entonces, su carrera se consolidó con una amplia labor académica, investigaciones científicas y un compromiso permanente con la divulgación.

La astrónoma Julieta Fierro dedicó
La astrónoma Julieta Fierro dedicó su vida a la ciencia y a la divulgación en la UNAM. credito: cuartoscuro

Fierro confesó que cuando atravesaba momentos de tristeza o depresión recurría a los libros de matemáticas, actividad que le devolvía la calma. “Era mi medicina toda la vida”, afirmó en varias entrevistas, subrayando la relación entre la ciencia y su bienestar personal.

Legado de Julieta Fierro

El legado de Julieta Fierro no solo se centra en su trayectoria académica, sino también en el ejemplo de resiliencia que representó para estudiantes y profesionales de la ciencia. Su capacidad de superar los obstáculos del aprendizaje y convertirlos en motor de su vida académica la consolidaron como una de las voces más importantes de la ciencia en México y el mundo.

Temas Relacionados

Julieta Fierroulieta fierro gossmanjulieta fierro unamunammuere julieta fierro unammuere julieta fierromexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

El influencer considera que Christian Nodal es un buen papá

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Infobae México pudo conocer que la identidad de los cinco criminales pertenece a este grupo que se dedica al robo, extorsión, homicidios y otros delitos en la alcaldía Iztapalapa

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round